Wstrzemięźliwość seksualna po porodzie

Zwykle powrót do aktywnego życia seksualnego po porodzie ma miejsce nie wcześniej niż po zakończeniu połogu (około sześć tygodni od dnia porodu). Niektóre pary jednak czekają z seksem jeszcze dłużej – czasem na drodze do partnerskiego szczęście stoją bariery natury psychicznej.

Zalecenia zachowania wstrzemięźliwości na czas połogu dotyczą zarówno kobiet rodzących siłami natury, jak i tych, które miały cesarskie cięcie. Tak naprawdę zielone światło dla miłosnych igraszek powinien dać ginekolog na wizycie kontrolnej po zakończeniu połogu. Nie wcześniej.

Po porodzie pochwowym należy odczekać, aż wygoi się ewentualna rana (gdy krocze pękło lub zostało nacięte), ustaną doznania bólowe, przestaną wydobywać się odchody połogowe (to zalecenie dotyczy też rodzących przez CC, u nich wydzielina z dróg rodnych również występuje, ponieważ macica musi się oczyścić), a kobieta poczuje się gotowa na współżycie także psychicznie - lęk przed bólem czy urazem to zupełnie normalna reakcja (zwłaszcza u pierworódek). Natomiast pełna regeneracja kobiecego organizmu po porodzie siłami natury, pozwalająca na zajście w kolejną ciążę zwykle trwa rok.

W przypadku cięcia cesarskiego trzeba wstrzymać się z seksem do czasu, aż rana po nacięciu będzie zabliźniona i wygojona. Prawidłowo pielęgnowana, goi się na ogół po połogu (od sześciu do ośmiu tygodni). Nawet wówczas warto wybierać pozycje seksualne, które nie będą wymuszały nacisku na brzuch ani powodowały urażania newralgicznego miejsca. Najlepiej odczekać z zajściem w kolejną ciążę około dwóch lat, by dać organizmowi czas na regenerację i zminimalizować ryzyko rozejścia się rany.