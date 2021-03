Zaangażowany ojciec a ryzyko depresji

Depresja poporodowa dotyka nie tylko matki. Mogą jej doświadczać także ojcowie. Czy wiesz, że ci, którzy zajmują się niemowlętami cieszą się lepszym zdrowiem psychicznym i mają niższe ryzyko depresji? Dowodzą tego badania.

Nowe badanie przeprowadzone zostało wśród 881 ojców z pięciu obszarów w Stanach Zjednoczonych. Pochodzili oni z różnych grup etnicznych i ras, byli w różnym wieku, posiadali różne wykształcenie. Sugeruje ono, że ci ojcowie, którzy są bardziej zaangażowani w opiekę nad dziećmi w pierwszym roku ich życia, cieszą się lepszym zdrowiem psychicznym.

Badanie opierało się na wywiadach, które przeprowadzono po pierwszym miesiącu po urodzeniu ich dziecka, a następnie ponownie po sześciu miesiącach i roku. Na każdym etapie ojcowie byli proszeni o wypełnienie skali depresji poporodowej i ocenę:

- jak pewni siebie czuli się jako rodzice,

- jak często zapewniali wsparcie materialnie,

- ile czasu spędzali z dzieckiem, zarówno sami, jak i z innymi.

Okazało się, że w najlepszej sytuacji są tatusiowie bardziej pewni swoich umiejętności rodzicielskich, którzy spędzają więcej czasu ze swoimi nowo narodzonymi dziećmi.

- Ojcowie, którzy czują się kompetentni jako rodzice, mogą być bardziej zadowoleni ze swoich ról, a co za tym idzie, mają mniej objawów depresyjnych. - sugerują autorzy. Jeśli to prawda, przygotowanie ojców do rodzicielstwa jest niezbędne dla ich zdrowia i zdrowia ich dzieci. Ojcowie, którzy nie mogą spędzać wystarczająco dużo czasu z niemowlętami mogą być narażeni na zwiększone ryzyko uczucia smutku lub niezadowolenia we wczesnych latach życia swoich dzieci, zwłaszcza w pierwszym roku, kiedy niemowlęta rosną i bardzo się zmieniają.

- Mam dwa duże wnioski. Po pierwsze zaangażowanie w opiekę nad dzieckiem jest dobre nie tylko dla dziecka, ale także dla taty. Tak więc tatusiowie, angażujcie się z dziećmi wcześnie i często! - powiedział Olajide Bamishigbin z California State University. - Po drugie myślę, że wszyscy powinni zrozumieć, że depresja ojcowska to poważny problem, który wymaga uwagi. Dotyka ojców, wpływając w ten sposób na całą rodzinę.

W świetle badań pożądane jest, by polityka w zakresie zdrowia publicznego znalazła sposób, aby ojcowie spędzali więcej czasu ze swoimi dziećmi, zwłaszcza że może to mieć również wpływ na ich dzieci, a nawet na zdrowie psychiczne matek maluchów.

