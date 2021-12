Zaszła w ciążę mając 11 lat. Tak potoczyło się jej życie

Ciąża w bardzo młodym wieku to ogromne wyzwanie. Zarówno dla nieletniej matki, jak i jej rodziny. Najbliżsi Felicii Davey chcieli wręcz "pozbyć się problemu".

Amerykanka zdecydowała się na poruszające wyznanie, by dodać otuchy dziewczynom w podobnej sytuacji. I dotrzeć do ich rodziców, dla których to wręcz koniec świata.

Byłam przerażona, kiedy dowiedziałam się o ciąży. Od razu zabrano mnie do kliniki. Lekarze zasugerowali "rozwiązanie"

- wyznaje Felicia, która zaszła w ciążę jako 11-latka.

Wprost sugeruje, że rodzice wstydzili się takiej córki i sugerowali jej aborcję. Ona, pomimo bardzo młodego wieku, odmówiła. Długo nie akceptowali jej decyzji.

Nie zmieniłabym niczego w moim życiu. Sporo straciłam, ale nic nie dzieje się bez przyczyny

- przekonuje dziś 35-letnia kobieta i matka 5 dzieci.

Choć wieszczono, że nigdy niczego nie osiągnie – założyła rodzinę, podjęła studia i czuje się spełniona. Jest też aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje swoje życie. Dając nadzieję tym, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji.

