Dla wielu mam maluchów zima jest prawdziwym wyzwaniem. Jak się do niego przygotować i na co zwrócić uwagę? Kiedy można wyjść na spacer? Na jak długo? W co ubrać dziecko? Przeczytaj nasze podpowiedzi.

Zdjęcie Wyekwipowanie dziecka na zimowy spacer nie jest wcale takie proste /123RF/PICSEL

Przygotowanie do spaceru noworodka

Reklama

Jeśli jesteś mamą noworodka, musisz poczekać trzy tygodnie, a później powoli przygotowywać dziecko do spacerów. Zacznij od werandowania. Początkowo wystarczy kilka minut przy otwartym oknie, codziennie wydłużaj ten czas. (Oczywiście dziecko musi być ciepło ubrane).

Po tygodniu werandowania czas wyjść na dwór. Jeśli dzień jest mglisty, wietrzny lub temperatura spada poniżej zera, zostań z noworodkiem w domu. W ładne zimowe południe możesz wyjść na pierwszy spacer. Nie powinien być długi. Początkowo wystarczy kwadrans.

Trzy czapeczki to przesada, ale niemowlęciu musi być ciepło, zwłaszcza że leży w wózku. Zaopatrz go w:

- ciepły kombinezon,

- pod spód załóż body,

- śpiochy,

- kaftanik lub sweterek,

- na głowę grubszą bawełnianą czapeczkę, jeśli przy kombinezonie jest ocieplany kaptur.

W innym przypadku na bawełnianą czapkę włóż wełnianą lub z grubego polaru. Dodatkowo przyda się specjalny zimowy śpiworek, w którym dziecko z pewnością nie zmarznie.

Żeby sprawdzić, że maluszek jest dostatecznie "opatulony". W tym celu dotknij jego karku i plecków. Spocony karczek to sygnał - gorąco mi. Chłodny - marznę. Rączki i stópki są przeważnie chłodniejsze od reszty ciała.

Przygotowanie do spaceru maluszka

Jeśli twoje dziecko już chodzi, ubieraj je" na cebulkę". Wielowarstwowość ubranek to najlepsze zabezpieczenie przed zimnem. Jednocześnie nieprzemakalny kombinezon najlepiej ochroni dziecko przed śniegiem. Nie przesadź z opatulaniem. Biegający maluch powinien mieć o jedną warstwę ubrania mniej niż dorosły.

Uważaj, żeby szalik nie dotykał do buzi i noska dziecka. Ciepły oddech bardzo szybko spowoduje, że pojawi się na nim lodowa skorupa, a wtedy łatwo o odmrożenie buzi.

Buty kup ciepłe, z naturalnych tworzyw, ale trochę za duże, żeby można było swobodnie ruszać w nich palcami. Zbyt dopasowane buciki spowodują, że maluch szybko będzie marzł.

Nie zapomnij o rękawiczkach. Najlepiej weź ze sobą dodatkowe na zmianę, zwłaszcza jeśli twój maluch ma tendencję do ssania rękawiczek, dodatkowa para jest nieodzowna!

Sanki lub spacerówkę wyłóż ciepłym kocem lub śpiworem. I jesteś już prawie gotowa do spaceru. Jeśli martwisz się o to, że twoje dziecko może marznąć weź do wózka jeden lub dwa cienkie koce. Zapewniają one dodatkowe ciepło, a w razie potrzeby możesz je schować do torby.

Na jak długi spacer mogę się wybrać zimą z maluszkiem?

Długość waszego spaceru zależy od kilku czynników. Obserwuj dziecko, czy nie ma objawów przegrzania lub przemarznięcia. Jeśli usta stają się sine, a koniuszki palców lub uszy blade to są objawy, że dziecku jest zimno. Jeśli zaobserwujesz u maluszka dyskomfort, stanie się on marudny lub płaczliwy, wróć do domu.

Co jeszcze jest ważne? Jeśli temperatura spadnie niewiele poniżej zera, możesz po prostu wyjść na dłuższy spacer, obserwując zachowanie dziecka. Jeśli jednak temperatura spadnie poniżej 10 stopni Celsjusza, zostańcie w domu.

Sprawdź też natężenie wiatru i wilgotność powietrza. Oba czynniki mogą wpłynąć na odczuwanie temperatury, ponieważ przy dużej wilgotności powietrza i wietrze, temperatura 0 stopni wyda się przenikliwym chłodem. W takiej sytuacji zdecyduj się na krótki spacer.

Kolejną sprawa, o której trudno jest zapomnieć to prawie wszechobecny smog. Na bieżąco kontroluj zanieczyszczenie powietrza w okolicy, w której mieszkasz. W dni, kiedy stężenie zanieczyszczeń jest wysokie, ogranicz spacer do koniecznego minimum lub z niego zrezygnuj.

Zabezpiecz skórę malucha przed zimnem. W sklepach znajdziesz mnóstwo "zimowych" kremów. Wybierz taki, który zawiera filtr UV. Zimą promieniowanie jest równie niebezpieczne, jak w letnie dni. Na usta warto nałożyć pomadkę lub krem ochronny.