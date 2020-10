DZIECKO |

Płytkowe oraz paskowe testy ciążowe są w obiegu od lat 70. Te współczesne, najczulsze, mogą wykryć ciążę nawet cztery dni przed spodziewanym terminem miesiączki. Jak radzono sobie wcześniej, na długo przed wynalezieniem testu?

Dziś sprawa wydaje się prosta. Strumień moczu, paseczek testu, szybka odpowiedź i telefon do ginekologa, by umówić ewentualną wizytę. Nasze babki i prababki nie miały tak dobrze. Musiały czekać. Czasami ciążę "rozpoznawano" ponoć po szklistych oczach kobiety, czasami pomagał szósty zmysł. W starożytnej Grecji do wykrywania potencjalnej ciąży służyły mocno zapachowe warzywa, jak czosnek i cebula. Ich kawałki umieszczane na noc w kobiecej pochwie miały teorię o ciąży potwierdzić lub obalić. W jaki sposób? Jeśli nad ranem z kobiecych ust nie wydobywała się żadna ostra woń, oznaczało to, że macica jest zamknięta, tj. znajduje się w niej dziecko, jeśli zaś oddech niewiasty miał zapach cebulowo-czosnkowy jej macica miała być pusta. Jak można się domyślić, wyniki "testu" nie miały żadnego pokrycia w rzeczywistości, a w czasie swej największej popularności wprowadzały kobiety w błąd, głównie przez fałszywe wskazania pozytywne.