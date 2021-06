DZIECKO |

Renee Gracie wiedzie szczęśliwe i bardzo luksusowe życie, a według niej macierzyństwo mogłoby w tym przeszkodzić. 26-letnia modelka z Australii zamierza poddać się zabiegowi histeroktomii, czyli operacyjnego usunięcia trzonu i szyjki macicy. Lekarze mówią, że jest na to zdecydowanie za młoda, ale ona podjęła już ostateczną decyzję.

Niektórzy wciąż twierdzą, że na każdego przyjdzie pora. Instynkt rodzicielski pojawi się prędzej czy później, bo posiadanie potomstwa jest dla człowieka czymś absolutnie naturalnym. Zawsze mogą wystąpić pewnego rodzaju przeszkody, jednak podświadomie dążymy do przedłużenia gatunku – słyszymy z różnych stron. W rzeczywistości to nie do końca prawda. Coraz więcej osób otwarcie deklaruje, że powiększenie rodziny nie jest dla nich największym marzeniem. Są też tacy, którzy całkowicie wykluczają posiadanie potomstwa, zupełnie nie widząc się w tej roli. I bywają z tego powodu niezrozumiani. Dobrze wie o tym nasza bohaterka, która nie chce być mamą i żeby temu zapobiec, bierze pod uwagę najbardziej radykalne rozwiązanie.