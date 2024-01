Spis treści: 01 Agnieszka Woźniak-Starak olśniewa na Instagramie. Trudno oderwać wzrok

02 Trendy na zimę 2024: błysk na ubraniach

03 Styl Agnieszki Woźniak-Starak

Agnieszka Woźniak-Starak jest określana mianem ikony stylu. Jej modowe wybory inspirują wiele Polek. Dziennikarka i prezenterka stawia na oryginalne i na pierwszy rzut oka nietypowe zestawienia, które później okazują się strzałem w dziesiątkę. Gwiazda doskonale wie, jak eksperymentować z modą i zarazem łączyć klasykę z nowoczesnością.

Agnieszka Woźniak-Starak olśniewa na Instagramie. Trudno oderwać wzrok

W środę Woźniak-Starak opublikowała krótkie nagranie. Widzimy gwiazdę przechadzającą się w połyskującym kombinezonie. Prezenterka postawiła na mieniący się złotem outfit, który podkreślił wszystkie atuty jej sylwetki. Stylizację uzupełniła sandałkami na obcasie. Dziennikarka dobrała do stylizacji delikatny, podkreślający urodę makijaż. Uwagę zwracają również lekko pofalowane włosy.

W sekcji komentarzy wręcz zaroiło się od komplementów. Zachwyceni internauci jednomyślnie przyznali, że w złotym kombinezonie Woźniak-Starak prezentuje się wręcz perfekcyjnie.

"To jak ty w tym wyglądasz na żywo to jest petarda", "Figura obłęd", "Bogini", "Zazdroszczę pozytywnie figury, mega!", "Boska jak zawsze", "Cudowna kobieta z klasą", "Najlepsza", "To jest aż bezczelnie tak doskonale wyglądać... Zachwyt nieustanny", "Czy to modelka Victoria’s Secret?", "Pani Agnieszko, wow!" - komentowali poruszeni fani i fanki Woźniak-Starak.

Trendy na zimę 2024: błysk na ubraniach

Jak widać, stylizacje Woźniak-Starak zawsze mają w sobie "to coś" i wpisują się w obowiązujące trendy. W tym sezonie królują połyskujące ubrania i dodatki. Cekiny, ozdobne kamienie, brokat... Wszystko ma lśnić i to nie tylko na idealnych na imprezę sukienkach.

Błysk przeniósł się również do codziennych i eleganckich strojów. To gorący trend, obok którego nie można przejść obojętnie. Nieważne, czy podobnie jak Woźniak-Starak zdecydujesz się na lśniący outfit od stóp do głów, czy też sięgniesz po złoto czy srebro jako dodatek. Każda opcja sprawi, że od twojej stylizacji trudno będzie oderwać wzrok.

Styl Agnieszki Woźniak-Starak

Oversize’owa marynarka, jeansy z szerokimi nogawkami, kapelusz czy wzorzysta sukienka - u Woźniak-Starak każdy element garderoby idealnie komponuje się z innym. Gwiazda dba o każdy detal swojej stylizacji. W jej garderobie dominują stonowane odcienie, ale od czasu do czasu stawia na wyraziste kolory. Woźniak-Starak uwielbia czerpać inspiracje z lat 70., boho, hippie czy grunge’u, a do wszystkiego dorzuca nutę paryskiej nonszalancji. Styl prezenterki to wybuchowa mieszanka rockowych i casualowych elementów, boho i klasyki. Swoje modowe wybory najczęściej prezentuje na profilu na Instagramie.

