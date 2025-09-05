Aneta Kręglicka w Hiszpanii. Modelka odnalazła swoje miejsca na Ziemi

Aneta Kręglicka - polska modelka, fotomodelka i bizneswoman, a także była Miss Polonia mieszka obecnie w słonecznej Hiszpanii. Niedawno zainwestowała tam w posiadłość znajdującą się w pięknej okolicy, nieopodal plaży. Na Instagramie, gdzie obserwuje ją już 127 tys. internautów, zamieszcza regularnie materiały, na których pokazuje namiastkę tego, jak żyje się jej na Półwyspie Iberyjskim. Widać, że modelka czuje się tam jak ryba w wodzie. Codziennych spacerów plażą, w otoczeniu palm można jej jedynie pozazdrościć.

Kręglicka pokazała swój ogród. Fanów zachwyciła nie tylko roślinność

Aneta Kręglicka poza aktywnym spędzaniem czasu w nowym miejscu zamieszkania - graniem w golfa, spacerami i uczestnictwem w ciekawych eventach, na co dzień uwielbia zajmować się swoją przydomową przestrzenią. Każdą wolną chwilę spędza w ogrodzie, który z uwagi na klimat, porośnięty jest głównie egzotyczną roślinnością. Modelka zamieściła ostatnio na Instagramie zdjęcia oraz filmik, gdzie zaprezentowała fragment tego wyjątkowego miejsca. Wyjawiła również, że wymaga sporo wysiłku utrzymanie ogrodu w doskonałej kondycji, jednak całe szczęście - celebrytka może liczyć na fachową pomoc.

Lubię ten mój dziki ogród i jego dynamikę. Tu dużo się dzieje, wzrost roślin jest niesamowity, wciąż coś zakwita, przekwita, raz jest cicho, innym razem wietrznie. Wprawdzie wymaga trochę pracy, ale wsparta fachową pomocą mam z tego prawdziwą frajdę. Love it.

Obserwatorzy w sieci są wręcz zachwyceni, tym co pokazała Kręglicka - zazdroszczą i gratulują tak cudownego otoczenia na wyciągnięcie ręki. Największą furorę zrobiło zdjęcie selfie na tle basenu i palm. Fani piszą, że modelka mimo upływającego czasu wygląda doskonale, a zdaniem wielu ostatnio nawet wymłodniała. Wielu może zdziwić fakt, że Kręglicka w tym roku skończyła już 60 lat. Nie ma się co dziwić, że jej perfekcyjna, niczym z wybiegu sylwetka jak również gładka, promienna cera, którą prezentuje często bez grama makijażu, robią na wszystkich ogromne wrażenie.

- Ta Pani młodnieje.

- Dosłownie, wszystko kwitnie. - piszą fani w komentarzach na Instagramie

Czyżby śródziemnomorski klimat sprzyjał celebrytce? Wszystko na to wskazuje. Dodatkowo codzienna troska o zdrową dietę i dawkę ruchu robią swoje. Aneta Kręglicka jest doskonałym przykładem na to, że wiek to tylko liczba.

Aneta Kręglicka Michał Woźniak/Dzień Dobry TVN East News

