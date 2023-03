Para rolników aktywnie prowadzi konta w mediach społecznościowych, na bieżąco relacjonując swoje poczynania, plany i widoki na przyszłość. Anna i Grzegorz poznali się w drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony", prowadzonego przez Martę Manowską i niemal od razu przypadli sobie do gustu. Parze od początku również kibicowali fani programu i nie jest tajemnicą, że każdy trzymał mocno kciuki za powodzenie w ich związku.

Anna i Grzegorz Bardowscy - od poszukiwaczy miłości do znanej pary rolniczych influencerów

Strzała Amora w programie "Rolnik szuka żony" ugodziła Anię i Grzegorza niemal od razu. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2016 roku i szybko doczekała się potomstwa. Dziś małżeństwo wychowuje dwójkę uroczych dzieciaków - Liwię i Jasia, a ich poczynania śledzą tysiące zaciekawionych fanów.

Życie pary wydaje się być usłane usłane różami. Piękna Ania świetnie odnalazła się w roli żony rolnika, co więcej - postanowiła również nabywać dodatkowe umiejętności z branży rolniczej, by móc efektownie wspierać swojego męża w codziennej pracy. Instagramowe publikacje pary są świetnym dowodem na to, że zarówno ich związek, jak i biznesowe przedsięwzięcia rozkwitają w najlepsze.

Zmiany w życiu Bardowskich - przeprowadzka do nowego domu

To, czym przez ostatnich kilka miesięcy żyli Bardowscy oraz wierne grono ich fanów, była budowa i przeprowadzka do nowego domu. Ania Bardowska skrzętnie relacjonowała kolejne etapy budowy, ale chętnie dzieliła się również inspiracjami i trudami, związanymi z budową domu.

Odsłanianie tej części życia pary przysporzyło gwiazdom programu "Rolnik szuka żony" zarówno nowego grona fanów, jak i osób, które wprost krytykowały małżeństwo chociażby za niezbyt przemyślany wystrój i estetykę domu czy też nachalne epatowanie bogactwem. Para jednak nie zraziła się hejterskimi komentarzami i nadal stara się inspirować rzesze osób w codziennym życiu. Trzeba przyznać, że ich dom - choć wciąż w trakcie wykańczania robi ogromne wrażenie. Zarówno wnętrza, jak i całe obejście wydaje się być dobrze przemyślane i zaplanowane.

Ania Bardowska szykuje się do świąt wielkanocnych

Ostatnio na profilu Ani Bardowskiej pojawiło się kilka ciekawych wiosennych inspiracji, a w najnowszym wpisie rolniczka namawia do wielkanocnego eksperymentowania w kuchni. Influencerka podzieliła się z fanami przepisem na idealną babkę wielkanocną i wyraziła nadzieję, że do świąt uda jej podzielić z fanami kolejnymi przepisami na świąteczne smakołyki.

Przepis na świąteczną babkę wg Ani Bardowskiej:

4 jajka ubijamy z 250g cukru na puszystą masę. Powoli, małym strumieniem wlewamy ¾ szklanki oleju, cały czas ubijając. Następnie dodajemy przesianą mąkę pszenną (500g), 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Na koniec wlewamy ¼ szklanki mleka.

Formę do babki smarujemy masłem, dla bezpieczeństwa możecie wysypać bułką tartą.

2/3 ciasta wlewamy do formy, do pozostałej części dodajemy 1 łyżkę kakao i 2 łyżki mleka. Mieszamy, dokładamy do formy i widelcem delikatnie mieszamy.

Pieczemy w temperaturze 170 stopni przez ok. 50-60 minut.

Na koniec Ania Bardowska zdradziła swoim fanom patent na to, by babka szybko nie wyschła.

Nie kroimy babki od razu, aby za szybko nie odparowała- dzięki temu będzie bardziej wilgotna.

Skorzystacie z przepisu Ani?

