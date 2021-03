Anna Cieślak i Edward Miszczak zaskoczyli świat polskiego show-biznesu swoim związkiem. Wiosną 2020 roku media ujawniły ich miłość i choć komentarze były różne, to oni nie przejmowali się opinią innych. Dziś para planuje ślub i wszystko wskazuje na to, że wybrali już świadków!

Anna Cieślak niedługo zostanie żoną Edwarda Miszczaka

Aktorka i dyrektor stacji TVN długo ukrywali swoje uczucia. Wiedzieli, że ich związek może wywołać spore zamieszanie i tak też się stało. Wiele osób nie szczędziło ich przykrych słów, wytykając sporą różnicę wieku - 25 lat.

Największa burza już jednak zdążyła ucichnąć i teraz Anna Cieślak i Edward Miszczak intensywnie planują ważny dla siebie dzień - dzień ślubu.



Po zaręczynach we wrześniu 2020 roku para nie chce tracić ani chwili! Po zaręczynach zamieszkali razem i chcieli już dawno powiedzieć sobie sakramentalne "tak", ale na przeszkodzie stanęła im pandemia.



Teraz jednak chcą już dopełnić formalności. Przygotowania idą pełną parą, a zakochani wybrali już świadków. W tym ważnym dniu towarzyszyć im będą Marta Żmuda-Trzebiatowska, która od lat przyjaźni się z Anią. Wyborem świadka zaskoczył Edward, który ponoć poprosił o to... Agnieszkę Woźniak-Starak!



Miszczak niezwykle ją ceni i utrzymuje z Agnieszką kontakt poza pracą. Czy te doniesienia okażą się prawdą? Wszystko niedługo samo się wyjaśni, kiedy Edward i Ania staną na ślubnym kobiercu. O ile narzeczeni nie będą trzymali informacji o swoim ślubie w tajemnicy, tak jak ukrywali to, że zakochali się w sobie bez pamięci.

Edward Miszczak, Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga w porannym programie "Dzień Dobry TVN"

