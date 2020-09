Anna Kalczyńska narzeka na pandemię i ocenia nową parę prowadzących

Znana dziennikarka przyznaje, że obostrzenia związane z pandemią mocno wpłynęły na warunki jej pracy. Kalczyńska odniosła się też do debiutu Ewy Drzyzgi i Agnieszki Woźniak-Starak w "Dzień Dobry TVN".

Zdjęcie Anna Kalczyńska prowadzi popularny program śniadaniowy "Dzień dobry TVN" /Artur Zawadzki /East News

Pandemia odcisnęła piętno na niemal każdym elemencie naszego życia. Wielu z nas musiało diametralnie zmienić codzienne przyzwyczajenia, by dostosować się do niesprzyjających warunków, zachowując przy tym niezbędne środki ostrożności. Anna Kalczyńska opowiedziała nam, jak obecna sytuacja wpłynęła na jej pracę w programie "Dzień Dobry TVN". Początki, jak przyznaje, dla nikogo nie były łatwe.

"Na początku pandemia mocno nam popsuła relacje. Nie mieliśmy wtedy w studiu gości, rozmawialiśmy z nimi przez telefon lub za pośrednictwem Zoomu. Dla dziennikarzy, którzy rozkoszują się kontaktem z drugim człowiekiem, jest to bardzo trudne. Tym bardziej że ten program bazuje w gruncie rzeczy na pewnych niedomówieniach, na pewnym puszczeniu oka, na mowie ciała. Patrząc na ekran mamy zupełnie inny rodzaj relacji. Byliśmy na to wszyscy skazani, więc musieliśmy się w tym odnaleźć" - zaznacza w rozmowie z PAP Life.

Choć sytuacja uległa poprawie, nadal nie można mówić o powrocie do normalności. "Mamy ograniczoną liczbę osób na planie, więc przygotowanie programu wciąż wygląda inaczej. Nie możemy liczyć na obecność makijażystów, fryzjerów, całej ekipy, która dba o nas. Pamiętam wydania w upalne dni, kiedy trzeba było się suszyć suszarką w trakcie programu, podczas przerw reklamowych. Nie wyobrażam sobie tej sytuacji, gdyby nie było tam ze mną mojej asystentki i stylistki. Dzisiaj niestety tak funkcjonujemy, bo musimy sobie jakoś radzić. Mam nadzieję, że wszystko wkrótce wróci do dawnej normy" - wyjaśnia dziennikarka.

Kalczyńska, która od 2014 roku prowadzi program "Dzień Dobry TVN", oceniła także występ nowej pary prowadzących. Kilka dni temu w tej roli zadebiutowały Ewa Drzyzga i Agnieszka Woźniak-Starak. "Dziewczyny zaskoczyły widzów. Radzą sobie bardzo dobrze. A to nie jest takie proste - trzeba się poznać, trzeba się dotrzeć, dowiedzieć się, kto ma więcej do powiedzenia w danym temacie, współpracować. Wszystko to, mówiąc kolokwialnie, wychodzi w praniu. Sama doskonale o tym wiem, bo miałam wielu partnerów w tym programie i przekonałam się, że doświadczenie zdobywa się z programu na program" - tłumaczy Kalczyńska.

Choć debiut Drzyzgi i Woźniak-Starak dziennikarka uważa za udany, wskazuje, na co panie powinny zwrócić uwagę. "Myślę, że dziewczyny się lubią, uzupełniają się i każda z nich ma trochę inną specjalizację. Teraz potrzeba im tylko luzu i dystansu. Na razie jeszcze tego nie mają, ponieważ zależy im bardzo na tym, żeby wszystko idealnie grało, więc siłą rzeczy jest troszkę sztywno" - przyznaje szczerze.

Kalczyńska 17 października poprowadzi uroczystą galę Show French Touch w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, pod honorowym patronatem Ambasady Francji. Jak wyjawia, z krajem tym i jego kulturą związana jest od dziecka. "Kiedy byłam małą dziewczynką, chodziłam do szkoły francuskiej w Warszawie. Później były studia na kierunku lingwistyki stosowanej i Kolegium Europejskie. Francuski zawsze mi pomagał w życiu i był swego rodzaju azymutem. Francja jest dla mnie bardzo ważnym krajem, dlatego staram się miłością do jej kultury zarażać moje dzieci, które także chodzą do szkoły z językiem wykładowym francuskim. Co roku jeździmy z rodziną do Bretanii. Jest to wyjątkowe miejsce o cudownym klimacie i z pięknymi widokami" - opowiada.

Fani dziennikarki mogą spodziewać się nowego projektu z jej udziałem. "W związku z pojawieniem się w Dzień Dobry TVN nowej pary prowadzących, mamy teraz trochę mniej pracy na co dzień. Mam już nowy pomysł na siebie, ale na tym etapie nie mogę nic więcej zdradzić" - zapowiada tajemniczo Kalczyńska.

