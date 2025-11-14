Spis treści: Lewandowscy w Nowym Jorku Anna Lewandowska podbija Chicago. Pokazała nowe zdjęcia Sportowy luz z domieszką elegancji. Taki jest styl Anny Lewandowskiej

Lewandowscy w Nowym Jorku

Kilka dni temu Robert Lewandowski zapalił światła na Empire State Building. W wydarzeniu towarzyszyła mu żona Anna Lewandowska. Wizyta pary w jednym z najwyższych wieżowców Nowego Jorku wywołała poruszenie wśród miłośników futbolu i fanów słynnej pary.

"Na szczycie świata z moją niesamowitą żoną" - napisał na Instagramie Lewandowski.

Anna i Robert Lewandowscy William Volcov AFP

Anna Lewandowska podbija Chicago. Pokazała nowe zdjęcia

Trenerka nadal przebywa w Stanach Zjednoczonych, a swój pobyt chętnie relacjonuje w mediach społecznościowych. Jak wynika z najnowszego wpisu, gwiazda przebywa obecnie w Chicago.

Stylowy garnitur zamieniła jednak na bardziej casualowe zestawy, idealne do zwiedzania miasta. Wygodne bluzy, ulubione jeansy z szerokimi nogawkami i modna skórzana kurtka - to elementy składające się na stylizacje Lewandowskiej.

Gwiazda opublikowała kilka zdjęć, które od razu zwróciły uwagę fanów. Posypały się komplementy, a niektórzy postanowili oficjalnie powitać trenerkę w jednym z największych miast USA.

"Witamy w Chicago", "Chicago przestań być takie piękne! Witam w mieście, gdzie architektura, jezioro i atmosfera zawsze są niesamowite" - pisali internauci.

Rozwiń

W ostatnim czasie Lewandowska dość często gości w Stanach. W połowie października pojawiła się na pokazie Victoria's Secret, w trakcie którego zaprezentowała się w odważnej mini sukience. Jej kreacja była szeroko komentowana zwłaszcza w Polsce, a trenerka po raz kolejny udowodniła, że jest prawdziwym modowym kameleonem.

Sportowy luz z domieszką elegancji. Taki jest styl Anny Lewandowskiej

Styl trenerki to kwintesencja sportowego luzu z domieszką elegancji. Znana trenerka w wywiadach przyznaje, że w modzie najważniejsze jest dla niej to, by czuć się wygodnie.

Lewandowska chętnie dzieli się inspirującymi stylizacjami na swoim Instagramie. Obecnie obserwuje ją ponad 5 mln osób.

Anna Lewandowska William Volcov AFP

"Lubię bawić się modą, obserwować trendy. Zawsze najlepiej czułam się w sportowych stylizacjach. Od kiedy jestem mamą, to się trochę zmieniło. W mojej szafie zapanowała większa różnorodność. Z jednej strony mam bluzy z kapturem, z drugiej kobiece stylizacje i biznesowe garnitury. Łączę wiele ról w życiu i to odzwierciedla się w moim stylu. Jednocześnie obserwuję też ekotrendy w świecie mody, coraz popularniejszy minimalizm, to jak pandemia wpłynęła na nasze decyzje zakupowe i... zaglądam do swojej garderoby" - napisała niegdyś w felietonie dla "Twojego Stylu" Anna Lewandowska.

Moda to sposób na wyrażenie siebie. Zainspiruj się najnowszymi trendami, poznaj stylowe porady i stwórz outfity, które przyciągną uwagę każdego. Więcej na kobieta.interia.pl/moda

Trendy, inspiracje i praktyczne porady, które ułatwią ci codzienne stylizacje Canva Pro INTERIA.PL

Ekipa ''halo tu polsat'' z kamerą na otwarciu hiszpańskiego studia Lewandowskiej Polsat Polsat