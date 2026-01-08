Spis treści: Anna Lewandowska pokazała zdjęcia z Barcelony. Co za stylizacja Styl Anny Lewandowskiej Lewandowscy na wspólnym zdjęciu. W komentarzach poruszenie

Anna Lewandowska miniony rok z pewnością zaliczy do udanych. Jej życie zawodowe kwitnie - centrum fitnessu, pilatesu i tańca w Barcelonie wciąż się rozwija, a trenerka angażuje się w rozmaite inicjatywy promujące zdrowy styl życia. Lewandowska zrobiła też furorę na pokazie Victoria's Secret, czym udowodniła, że tematy modowe nie są jej obce. 2025 rok pożegnała hucznie - zdjęcia z imprezy zorganizowanej przez Lewandowskich rozgrzały media społecznościowe.

Anna i Robert Lewandowscy Matt Roberts/Shutterstock East News

Anna Lewandowska pokazała zdjęcia z Barcelony. Co za stylizacja

Lewandowska nie próżnuje i dba o to, by fani byli na bieżąco z tym, co się u niej dzieje. Z tej okazji opublikowała na Instagramie kilka zdjęć, do których pozuje z mężem Robertem Lewandowskim. Stylizacje pary od razu przykuwają wzrok. Lewandowski postawił na ciemną sportową bluzę z czerwonymi paskami i ciemne spodnie. Sporo dzieje się za to u jego żony.

Trenerka w ostatnim czasie stała się fanką skórzanych kurtek. Do tej pory stawiała jednak na fasony oversize - tym razem wybrała bardziej dopasowany model, który podkreślił sylwetkę. Lewandowska uwielbia modowe eksperymenty, dlatego zestawiła ją z jasnymi spodniami dresowymi o szerokich nogawkach i sportowymi butami. Uwagę zwraca też koszula w kratę, która uzupełniła cały look. Trenerka nie zapomniała o stylowych dodatkach takich jak okulary przeciwsłoneczne i czarna torebka.

Styl Anny Lewandowskiej

Niezależnie od tego, czy trenerka pojawia się na branżowych eventach czy wielkich galach, jej modowe wybory zawsze znajdują się w centrum uwagi.

W wywiadach podkreśla, że w modzie najważniejsze jest dla niej to, by czuć się wygodnie i dobrze. Trenerka słynie z tego, że jest wielką miłośniczką fasonów oversize. W jej garderobie królują obszerne bluzy, kurtki czy koszule. Na co dzień stawia na sportowy luz. Krótkie spodenki typu "kolarki", legginsy, dresowe spodnie to obowiązkowe elementy jej stylizacji.

W ostatnich miesiącach Lewandowska stawia również na zmysłowe kreacje, czego dowodem jest czarna sukienka, jaką wybrała na pokaz Victoria's Secret. Sporo dyskusji wywołała stylizacja, jaką wybrała na jedno z wydarzeń w Nowym Jorku.

Lewandowscy na wspólnym zdjęciu. W komentarzach poruszenie

Nowe zdjęcia Lewandowskich wywołały poruszenie w sekcji komentarzy.

"Piękni i młodzi", "Nasi najlepsi", "Najlepsza polska para", "Cudowni" - to tylko niektóre z komplementów, jakie posypały się pod nowymi zdjęciami.

Para poznała się w 2007 roku, a na ślubnym kobiercu stanęła w 2013 roku. Lewandowscy są obecnie jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. O łączącym ich uczuciu dość chętnie opowiadają w wywiadach. Piłkarz FC Barcelona we wpisach publikowanych na Instagramie wielokrotnie podkreślał, że trenerka jest jego "miłością, inspiracją, wzorem i najbliższą przyjaciółką".

Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu GJL East News

"Niech twoje życie będzie wypełnione miłością i szczęściem. Jesteś miła, troskliwa i niesamowita. Jesteś najlepszą mamą i prawdziwą inspiracją! Dziękuję za wsparcie, za pomoc i za rady. Jestem bardzo dumny, że mogę nazywać cię moją żoną" - brzmi jeden z postów piłkarza.

Lewandowska kilka lat temu, z okazji 30. urodzin męża opublikowała wpis:

"Można być świetnym sportowcem, ale i tak najważniejsze jest to, jakim się jest człowiekiem, a on jest najlepszym, jakiego znam. Jest wspaniałym mężem i ojcem, który gdziekolwiek jest, zawsze tęskni za rodziną. Jest wyjątkowym mężczyzną, prawdziwym oparciem, najlepszym przyjacielem. I zależy mu na dobroci, spełnieniu, zdrowiu i radości".

Anna Lewandowska prosto z Barcelony. Za czym najbardziej tęskni? Polsat Polsat

Stylowe inspiracje, które odmienią każdy look Canva Pro INTERIA.PL