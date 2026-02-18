Spis treści: Lewandowscy wypoczywają w górskim kurorcie. "Coś wyjątkowego" Anna Lewandowska pokazała zdjęcia z urlopu. W komentarzach poruszenie Nowe zdjęcia Lewandowskich. Jeden szczegół ma znaczenie

Lewandowscy wypoczywają w górskim kurorcie. "Coś wyjątkowego"

Zimowe szaleństwo Lewandowskich trwa w najlepsze. Robert Lewandowski jeszcze w poniedziałek rozgrywał wyjazdowe spotkanie - FC Barcelona grała w Gironie, gdzie przegrała 1:2. Jednak dzień później sportowe emocje i ligowe obowiązki poszły w odstawkę i napastnik mógł skupić się już na urlopie. Relacją podzieliła się na Instagramie Anna Lewandowska. Dzięki temu fani wiedzą, że znana para przebywa w Andorze wspólnie z dziećmi.

Trenerka dba o regularny kontakt z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie mogło więc zabraknąć relacji ze stoku. Lewandowska opatrzyła zdjęcia krótkim wpisem:

"Andora. W tym miejscu jest coś wyjątkowego".

Anna Lewandowska pokazała zdjęcia z urlopu. W komentarzach poruszenie

W centrum uwagi znalazła się też stylizacja Anny Lewandowskiej. Trenerka postawiła na wygodne zestawy. Na jednym ze zdjęć widzimy ją w czarnej kurtce typu bomber ze ściągaczem, do której dobrała leginsy. Najważniejszym elementem były jednak buty. Gwiazda postawiła na śniegowce w kolorze beżu na grubej podeszwie. Są nie tylko modne, ale przede wszystkim ciepłe i wygodne. W końcu to obuwie do zadań specjalnych, które świetnie radzi sobie na śniegu i w przypadku innych wymagających warunków.

W pozostałych stylizacjach trenerki nie brakuje kolorów. Prym wiedzie przede wszystkim czerwona, puchowa kurtka.

Zdjęcia opublikowane przez Annę Lewandowską wywołały niemałe poruszenie w sekcji komentarzy. Internauci życzyli parze udanego pobytu i polecali inne miejsca, które warto odwiedzić.

"Ciekawe czy w tych narciarskich kaskach was rozpoznają", "Udanego wypoczynku", Cieszcie się tym wyjazdem", "Piękne widoki" - pisali fani.

Nowe zdjęcia Lewandowskich. Jeden szczegół ma znaczenie

Chociaż para przebywa w górskim kurorcie w Andorze, napastnik FC Barcelony nie może w pełni korzystać z uroków takiego pobytu. Mowa o jeździe na nartach. Powód? Restrykcyjne przepisy kontraktu z klubem - mowa o ograniczaniu aktywności, które niosą ze sobą ryzyko kontuzji. W końcu ewentualny uraz może wykluczyć z gry na długi czas. Dlatego też zachowanie ostrożności jest tutaj ważne. Swoje umiejętności na stoku mogły za to szlifować córki pary.

