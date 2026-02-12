"Wyglądam jak chcę, a nie jak powinnam". Lewandowska o podejściu do mody

"Kobiecość to nie sztywna definicja. Dla mnie to luz, autentyczność i wewnętrzna siła. Świadomość siebie. Mówienie "nie", kiedy coś mi nie pasuje. Dbanie o siebie nie dlatego, że "trzeba", tylko dlatego, że chcę. Umiejętność stawiania granic. Bycie sobą. Wyglądanie jak chcę, nie jak "powinnam". Mówienie głośno o tym, co czuję i czego potrzebuję. Akceptowanie siebie w różnych odsłonach" - napisała kiedyś na Instagramie Anna Lewandowska.

W ostatnich miesiącach gwiazda przykuwa uwagę nie tylko zawodowymi poczynaniami, ale i podejściem do mody. Lewandowska stawia na odważne kreacje, tak jak na pokazie Victoria's Secret jesienią 2025 roku, ale i stylowe eksperymenty. Trenerka do perfekcji opanowała miksowanie sportowego luzu z elegancją. W wywiadach podkreśla, że w modzie liczy się dla niej wygoda i to, by czuła się dobrze.

Anna Lewandowska zwróciła się do fanów i się zaczęło. Lawina komentarzy

Dowodem na to jest najnowsze nagranie, które zamieściła na Instagramie. Zatytułowała je "Outfit check", czyli instagramowy trend polegający na prezentacji stylizacji dnia.

Tym razem Lewandowska postawiła na absolutny luz. Założyła brązową kurtkę oversize ze ściągaczem, do której dobrała czapkę z daszkiem i jeansy z wysokim stanem i szerokimi nogawkami.

Wybrany przez nią model spodni często odgrywa ważną rolę w jej stylizacjach i z pewnością należy do jej ulubionych. Jeansy zwróciły również uwagę fanów, którzy zaczęli dopytywać o markę.

Casualową stylizację Lewandowska dopełniła dużą torebką i sneakersami.

Nagranie ze stylizacją wzbudziło spore zainteresowanie. Posypały się komplementy.

"Boska stylizacja", "Wyglądasz pięknie", "Uwielbiam twoje wyczucie stylu. Wprost fantastyczne!", "Fajna torebka" - pisali internauci. Jedna z obserwatorek dodała:

"Idziesz sobie ulicą w Barcelonie i widzisz jak Ania robi outfit check".

Trenerka na co dzień stawia na fasony oversize. W jej garderobie królują obszerne bluzy, kurtki czy koszule. Chętnie zakłada też przeskalowane marynarki i nieco większe kurtki. Trzeba przyznać, że tego typu stylizacje opanowała wręcz do perfekcji.

Na gale i inne formalne okazje wybiera zjawiskowe kreacje. Czasami zamienia je na stylowy garnitur, który jest świetną alternatywą dla sukienki.

