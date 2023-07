Spis treści: 01 Anna Popek: stylizacje

02 Anna Popek odsłania zgrabne nogi w modnym zestawie. Fani: "Bogini"

03 Anna Popek. Sekrety jej wyglądu

Anna Popek to niekwestionowana gwiazda TVP. Dziennikarka zaskarbiła sobie na przestrzeni lat sympatię widzów jako prowadząca programy stacji, w tym m.in. "Wielkie testy TVP". 55-latka po przerwie wróciła również do "Pytania na śniadanie", gdzie realizuje się w roli prowadzącej.

Anna Popek: stylizacje

Gwiazda jest również aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją 63,3 tys. osób. Popek chętnie dzieli się kadrami z codzienności, odsłania kulisy życia zawodowego i prywatnego. Często publikuje relacje z zagranicznych podróży. Oprócz tego, przyciąga uwagę swoimi stylizacjami. Nie od wczoraj wiadomo, że prezenterka słynie z wyczucia stylu. Sukienki, garnitury i modne zestawy proponowane przez gwiazdę TVP z pewnością sprawdzą się na niejedną okazję.

Anna Popek odsłania zgrabne nogi w modnym zestawie. Fani: "Bogini"

Najnowsze zdjęcie, jakie gwiazda opublikowała na Instagramie, wywołało niemałe poruszenie wśród internautów. Anna Popek zaprezentowała się w zestawie w paski, na który składała się marynarka, szorty i bluzka. Całość była utrzymana w odcieniach pastelowych. Zestaw idealnie sprawdzi się na letnie dni, zwłaszcza, jeśli musimy spędzać je w mieście. Anna Popek dobrała do niego sandałki na szpilce w odcieniu nude.

Chociaż Anna Popek dała na Instagramie kolejną lekcję stylu, uwagę internautów przykuły zgrabne nogi dziennikarki, które wyeksponowała w szortach.

"Nic dodać, nic ująć. Bogini o idealnych nogach",

"Pięknie wyglądasz",

"Piękna jesteś jak zawsze"

- komplementowali internauci.

Anna Popek. Sekrety jej wyglądu

Nie tylko styl Anny Popek wzbudza zainteresowanie. Fani niejednokrotnie zachwycają się jej promiennym wyglądem i wysportowaną sylwetką. Jak udaje się jej trzymać formę? Chodzi spać o regularnych porach, nie objada się przed snem, unika alkoholu i uwielbia aktywne spędzanie czasu. Dziennikarka lubi biegać, ćwiczyć i spacerować ze swoim psem.

Niedawno wyznała również, że stosuje post przerywany, który polega na spożywaniu posiłków w określonym czasowo "oknie żywieniowym".

- Jem w ciągu 8 godzin, a przez 16 nie jem nic. Te 16 godzin obejmuje też sen, więc nie jest tak źle, choć czasem skręca mnie z głodu - napisała na Instagramie.

W praktyce wygląda to tak: prezenterka nie je po godzinie 18, a śniadanie może zjeść dopiero o godzinie 10.

- Ale w związku z tym starannie planuję co i kiedy zjem, żeby w tym ograniczonym czasie dostarczyć organizmowi to, co jest potrzebne. Przecież mój mózg, skóra, włosy i paznokcie czekają na swoją porcję energii, witamin, minerałów. Gotuję zupy, robię sałatki itp., ale uzupełniam dietę suplementami - witamina D,K oraz witamina E - na młodość, a także magnez i kwasy Omega - napisała.

