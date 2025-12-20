Spis treści: Kim jest Anna Popek? Anna Popek w mediach społecznościowych 57-letnia Popek pokazała wysportowane ciało. Oto jak ćwiczy na siłowni

Kim jest Anna Popek?

Anna Popek to popularna, polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, przez lata związana z TVP. Współprowadziła tam m.in. "Pytanie na śniadanie" i dzięki temu programowi zaskarbiła sobie sympatię widzów. Obecnie związana jest z telewizją Republika i jest także aktywna na wielu innych polach. Fanów ma również w mediach społecznościowych - na Instagramie obserwuje ją już prawie 82 tys. internautów, dlatego prezenterka stara się regularnie publikować tam treści, aby być z nimi w stałym kontakcie.

Anna Popek w mediach społecznościowych

Posty, które Anna Popek publikuje w sieci cieszą się ogromną ilością pozytywnych komentarzy. Fanom podoba się nie tylko jej sposób bycia i projekty, które realizuje zawodowo, ale także są pod wrażeniem jej doskonałej - mimo upływającego czasu sylwetki i zawsze nienagannych stylizacji. Nie od dziś wiadomo, że Anna Popek bardzo o siebie dba. Stosuje niskowęglowodanową dietę, regularnie ćwiczy, stroni od cukru i stosuje odpowiednią do swojego wieku pielęgnację. Nic więc dziwnego, że jest inspiracją dla wielu kobiet - zarówno rówieśniczek jak i tych dużo młodszych.

57-letnia Popek pokazała wysportowane ciało. Oto jak ćwiczy na siłowni

Anna Popek nie kryje, że aktywność fizyczna jest dla niej bardzo ważna. Niejednokrotnie to podkreślała i za każdym razem zachęca do tego swoich obserwatorów. Aktualnie do zachowania regularności ćwiczeń motywuje ją zbliżający się Sylwester.

Ćwiczę regularnie dla zdrowia, ale dopiero jakaś ważna okazja, typu występ w obcisłej sukience na Sylwestra uzasadnia ten - czasem nielubiany – wysiłek.

Ostatnio zamieszczona rolka pokazuje najlepiej, że efekty jej treningów widać gołym okiem. Popek pokazała jakie ćwiczenia wykonuje pod okiem trenerki. Dziennikarka wykonuje powtórzenia z obciążeniem, trenuje brzuch, pośladki, nogi oraz triceps. Jest ostatnio bardzo zmotywowana i chętna do działania. Fani na Instagramie są pełni podziwu, że mimo napiętego grafiku i masy obowiązków nie rezygnuje z aktywności fizycznej. Anna Popek jest najlepszym dowodem na to, że wiek to tylko liczba, a aktywność fizyczna i lekkostrawna dieta są receptą na zdrowie i dobre samopoczucie.

