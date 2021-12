I believes that everyone has her own Angel in this Earth". And She is mine. Wierze, że każdy z nas ma na tej Ziemi swojego Anioła, który nadchodzi, gdy nasze skrzydła zapominają jak latać. Moim jest Kasia. Dziękuje za Twoje światło, którym rozświetliłaś i wypełniłaś moje życie, za siostrzaną miłość, troskę i opiekę. Za codzienną najprostszą celebracje życia. Dziękuje, że przeszłaś ze mną tą trudną drogę przez ostatnie miesiące, bez Ciebie byłoby mi na pewno przejść ją dużo ciężej... a teraz cieszę się szczęściem i miłością, która w tym samym czasie nas otuliła. Nasza historia mogłaby się nie wydarzyć, bo która z nas ma w sobie taki ogrom miłości i zrozumienia i akceptacji by pokochać "jego EX". Pewnie kiedyś bym nie uwierzyła, że jest to możliwe, a dzisiaj mam za to ogrom wdzięczności i totalnie niesamowitą i inspirującą przyjaciółkę. Nie mogę się już doczekać, kiedy Cię zobaczę. To zdjęcie wygląda na ciepły letni poranek, a w rzeczywistości to 5 rano, 9’C i ledwo tam nie zamarzłyśmy