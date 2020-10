Ashley Graham całkiem naga

Najpopularniejsza modelka plus size umieściła w sieci bezwstydne zdjęcie.

Zdjęcie Ashley znana jest z dystansu do siebie i ogromnej pewności siebie. /East News

Ashley Graham to modelka plus size, która może się pochwalić największymi sukcesami w branży. Jako pierwsza "duża" modelka pojawiła się m.in. na okładce "Sports Illustrated" w wydaniu z kostiumami kąpielowymi - miejscu, której do tej pory zwyczajowo było zarezerwowane dla szczupłych modelek.



Reklama

Nic dziwnego, że ta 32-latka jest pozbawiona kompleksów, lubi swoje ciało i chętnie je pokazuje. Jej pewność siebie jest inspiracją dla wielu młodych kobiet, które zmagają się z negatywnym postrzeganiem własnego ciała.



Mimo wszystko, nieco zaskakujące jest, że zaledwie 9 miesięcy po narodzinach synka, modelka wrzuciła na swój Instagram zdjęcie, na którym jest całkiem naga. Fotka jest pozbawiona filtrów, to zwyczajne zdjęcie z łazienki.

Ciekawe, ile kobiet zdobyłoby się na taką publikację?

Instagram Post