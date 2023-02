Chiara Ferragni w "nagiej" sukience na Festiwalu w San Remo. Wszystko było widać!

Chiara Ferragni zasłynęła przed laty jako najpopularniejsza blogerka modowa. Dziś działa głównie w mediach społecznościowych, gdzie może pochwalić się imponującymi zasięgami. Na Instagramie obserwuje ją obecnie 28,6 mln internautów.

Chiara Ferragni w ciągu ostatnich lat figurowała na liście 500 najbardziej wpływowych ludzi mody, zaś w roku 2017 roku Forbes umieścił ją na pierwszym miejscem w rankingu najlepiej działających influencerów branży modowej.

Współpracuje z najsłynniejszymi domami mody i często zapraszana jest na pokazy. Prywatnie Ferragni od 2018 roku jest żoną włoskiego muzyka - Federico Leonardo Lucia oraz mamą dwójki dzieci.

Festiwal Piosenki Włoskiej w San Remo i debiut Ferragni na scenie

7 lutego br. rozpoczął się Festiwal Piosenki Włoskiej w San Remo. Podczas tego wydarzenia Chiara Ferragni zadebiutowała jako jedna z prowadzących i zaskoczyła wszystkich nie tylko doskonałą charyzmą ale również oryginalnymi kreacjami. Tego wieczoru miała na sobie cztery sukienki, które zaprojektowała specjalnie dla niej dyrektorka kreatywna domu mody Dior - Maria Grazia Chiuri. Wspólnie stworzyły dzieła, które miały nie tylko wyjątkowo się prezentować ale też nieść pewne przesłania.

Zdjęcie Chiara Ferragni swoją "nagą" sukienką chciała wyrazić wsparcie dla kobiet, które chcą decydować o własnym ciele / Rex Features / East News

Chiara Ferragni założyła "nagą sukienkę". Oto jakie było jej przesłanie

Owocem współpracy Ferragni i Chiuri były cztery spektakularne kreacje - każda z nich miała swoja nazwę. The Sameless Dress, The Manifesto Dress, The Cage Dress oraz The Hate Dress. Największą furorę na festiwalu zrobiła ta pierwsza - "bezwstydna sukienka". Miała długie rękawy i sięgała do ziemi, materiał był natomiast transparentny, w dodatku w odcieniu jasnobeżowym, przez co Ferrragni wyglądała, jak gdyby była zupełnie naga. Skąd pomysł na taką kreację?

Zdjęcie Chiara Ferragni i Amadeus na Festiwalu w San Remo / Diego Puletto / East News

Prześwitująca sukienka, którą założyła infuencerka niosła pewne przesłanie. Miała nawiązać do obrazu Lucasa Cranacha Starszego, który namalował wizerunek Ewy w raju. Pomysłodawcom chodziło o to, aby zwrócić uwagę na prawo kobiet do decydowania o własnym ciele, a także wyzbycia się wstydu i bezpodstawnego oceniania.

Chiara Ferragni chciała oddać głos wszystkim kobietom, które doświadczają zakazów i nadużyć. Wierzą, że ich nagie ciało jest powodem do wstydu, nakłania do grzechu lub jest jedynie obiektem pożądania. czytamy na portalu elle.pl

Projekt przylegającej do ciała "nagiej sukienka", w której zaprezentowała się Chiara Ferragni w San Remo został zainspirowana kolekcją haute couture Dior’a sprzed kilku lat. Uzupełnieniem cielistej, półprzeźroczystej sukienki były drobne kryształki, dzięki czemu kreacja wspaniale błyszczała w świetle reflektorów.

