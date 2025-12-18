Królowa Letizia oczarowała kolejny raz. Prostota i elegancja

Królowa Letizia wzięła udział w uroczystości upamiętniającej 20. rocznicę powstania Fundacji FundéuRAE. To dla niej pracowity tydzień, pełen spotkań, podczas których zachwyca swoimi stylizacjami.

Przy tej okazji Letizia zdecydowała się na zmianę stylu, odchodząc od dopasowanych garniturów, które definiowały jej wizerunek u schyłku roku 2025. Zamiast tego wybrała szarą, kopertową sukienkę midi z okrągłym, wysokim dekoltem. To dzieło z długim rękawem pochodzi od firmy Cortany, hiszpańskiej marki założonej w 2001 roku przez majorkańską projektantkę Rosę Estevę.

Marka powstała z jasną wizją: tworzyć ponadczasowe, wysokiej jakości projekty, angażując się w zrównoważony rozwój i lokalną produkcję. Od samego początku oferuje kolekcje wytwarzane w małych warsztatach w Barcelonie i na Majorce.

Królowa Letizia zaprezentowała tę sukienkę Cortana podczas 23. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Tudeli 3 listopada 2023 roku, gdzie przewodniczyła uroczystości. Tym razem królowa zestawiła sukienkę z kozakami za kolano projektu Niny Ricci. Wysokie kozaki i czarny pasek w talii dodawały stylizacji charakteru i zachowywały minimalistyczny klimat.

Na rękawach i dole sukienki znajduje się wyjątkowy detal. Postrzępione brzegi nadają jej nowoczesny charakter, nie rezygnując z elegancji. Całość dodatkowo podkreśla połączenie dwóch odcieni szarości. Drapowania i kopertowy dekolt podkreślały z kolei wraz z paskiem nienaganną sylwetkę Letizii.

Stylizacja pełna klasy idealna na święta i do kościoła

Prosta ale efektowna dzięki detalom sukienka Letizii może okazać się hitem na święta Andrews Archie/ABACA East News

Sukienka Letizii w połączeniu z kozakami i paskiem stanowiła idealną stylizację na świąteczne spotkanie z rodziną lub na wyjście do kościoła. Grudzień i okres świąteczny to czas właśnie takich okazji, więc warto mieć właśnie taką propozycję w swojej szafie.

Długi rękaw, brak głębokiego dekoltu i odpowiednia długość spódnicy zapewnią nie tylko klasę i elegancję, ale także i ciepło podczas mroźniejszych dni. Grubszy materiał sukienki także odgrywa tu ważną rolę.

Stopy z kolei ogrzeją wysokie kozaki, które także dodają elegancji i klasy. Letizia kolejny raz udowodniła, że klucz do sukcesu kryje się w prostocie i minimalizmie stylizacji.

