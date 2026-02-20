Supermodelka z "Wielkiej Szóstki"

Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christa Turlington, Claudia Schiffer, Kate Moss i Cindy Crawford - "Wielka Szóstka" - supermodelki, które w latach 90. opanowały świat mody, zarabiały miliony dolarów i zyskały globalną popularność, stając się influencerkami, nim termin ten na dobre wszedł do użycia. Lata 90. to szczyt kariery Cindy Crawford, która pomimo doskonałych wyników w nauce i stypendium na uniwersytecie Northwestern na kierunku chemia, rzuciła naukę, by zostać modelką.

Cindy Crawford w 1991 roku Fairchild Archive Getty Images

Supermodelki też mają kompleksy

Cindy Crawford budziła pożądanie, inspirowała dziewczynki i kobiety na całym świecie. Jednak nawet supermodelka nie był wolna od kompleksów. Dużym problemem był dla niej pieprzyk nad ustami - dokładnie ten sam, który stał się później jej znakiem rozpoznawczym. Będąc nastolatką, Cindy chciała nawet usunąć znamię, lecz matka przestrzegła ją, że blizna po usunięciu może wyglądać gorzej, niż pieprzyk, który zna. Ostatecznie znamię supermodelki stało się modne do tego stopnia, że kobiety dorysowywały sobie sztuczne pieprzyki.

Starzeć się z godnością

Doświadczenie z pieprzykiem nauczyło Cindy Crawford, że to, co dla nas jest źródłem kompleksów i skazą, dla innych może być uroczym i wyróżniającym nas elementem. Modelka dziś kończy 60 lat i jest dumna ze swojego ciała. Cindy Crawford pozostaje aktywna i dobrze się odżywia, postanowiła, że zrobi wszystko, by opóźnić procesy starzenia, ale nigdy nie sięgnie po zabiegi medycyny estetycznej. Jak sama mówi, "nie chce być woskową figurą samej siebie sprzed lat". W wywiadzie dla "InStyle" powiedziała:

"Starzenie się jest trudne dla każdego z nas, ale jeśli alternatywą jest śmierć... wybieram starzenie się".

Dieta Cindy Crawford

W wywiadzie dla "The Skinny Confidential" była supermodelka zdradziła swoją poranną rutynę, która pomaga jej utrzymać organizm w dobrej formie. Przede wszystkim Cindy Crawford nie je śniadania zaraz po przebudzeniu, lecz dopiero około 10.00. Po wstaniu z łóżka kobieta wykonuje ćwiczenia, a następnie przygotowuje koktajl z mleka kokosowego, połówki banana (ponieważ jej zdaniem cały owoc zawiera za dużo cukru), szpinaku, mięty, kolagenu, odżywki białkowej, kakao, siemienia lnianego, nasion konopi i kruszonki z macy.

Cindy Crawford je bardzo różnorodnie i nie wyklucza z diety żadnych produktów, choć stara się ograniczać gluten, bo jak sama mówi, zauważyła że źle wpływa na jej organizm. Mimo to modelka przyznaje, że kocha makaron. Nie jada go jednak na co dzień (podobnie jak chleba), jednak pozwala sobie na dania z makaronem podczas podróży po Europie. Na lunch zjada bogatą w białko sałatkę, jej kolacja zaś składa się najczęściej z produktów bogatych w białko w połączeniu z warzywami.

