Dagmara Kaźmierska o trudnych chwilach w więzieniu

Nie jest tajemnicą, że jedna z głównych postaci "Królowych życia", Dagmara Kaźmierska, swego czasu przebywała w więzieniu. W 2009 została zatrzymana za prowadzenie agencji towarzyskiej i skazana prawomocnym wyrokiem za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo i sutenerstwo.

Odsiedziała wyrok 14 miesięcy. To był z pewnością najtrudniejszy czas w jej życiu, zwłaszcza pod względem rozstania na taki okres z ukochanym synem.



Dagmara nigdy nie ukrywała, że taki czas miał miejsce w jej życiu, ale nigdy wylewnie nie opowiadała o tym, co wydarzyło się za kratami.



Wygląda na to, że tym razem będzie inaczej, bo Kaźmierska opisała wszystko z niezwykłą szczerością w swojej autobiografii.

Książka miała ukazać się na rynku 16 października, ale z powodu kryzysu na rynku wydawniczym, który jest wywołany pandemią, publikacja nieco się opóźni.



Jednak do sieci trafił niewielki fragment książki, w którym Dagmara zdradza, jak igrała z prawem:



"„Królową” byłam zawsze. Od wielu lat wiem, jak smakuje sława. W Kotlinie Kłodzkiej znali mnie wszyscy. Nie ma się czym chwalić, kryminał to nie pierwszy rząd w operze. Ale gdybym udawała, że tego nie było, byłabym hipokrytką. Nie będę opowiadać bzdur, że byłam na wczasach w Ameryce. Nie zamierzam też ronić teraz krokodylich łez. One nie zmażą tego, co było. Zdawałam sobie sprawę, że igram z prawem. Wiedziałam, że prędzej czy później będę musiała za to zapłacić. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło – gdyby nie więzienie nie trafiłabym do telewizji i nie doceniłabym też wielu innych rzeczy, nad którymi się wcześniej nie pochylałam. Teraz zna mnie cała Polska” – pisze Dagmara Kaźmierska.

Niegdyś w programie "W łóżku z Oskarem" Dagmara wyjawiła, co najbardziej doskwierało jej w więzieniu:



"Najgorsze, co może być, jest rozłąka z bliskimi, tęsknota. To się nie da opisać " - powiedziała szczerze Królowa życia.



Co jeszcze opowie Dagmara o tej niechlubnej części swojego życia?





