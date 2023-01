Program "Królowe życia" był bez wątpienia jednym z najpopularniejszych, realizowanych przez telewizję TTV. Pomimo zakończenia emisji, bohaterowie show, z których wielu jest dzisiaj celebrytami, nieprzerwanie budzą sympatię widzów, zaciekawionych ich życiem prywatnym.

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci jest Dagmara Kaźmierska - bizneswoman, która zawładnęła sercami widzów, urzekając ich poczuciem humoru oraz dużym dystansem do siebie. Pochodząca z Kłodzka "królowa życia" słynie z ciętego języka i nieprzeciętnego stylu. Uwielbia przepych, nie stroniąc od zabiegów medycyny estetycznej. Mocny makijaż i wydatne usta to jej znak rozpoznawczy.

Dagmara Kaźmierska pokazała zdjęcie z młodości. "Nic się nie zmieniłaś"

Nie zawsze jednak tak było. Dagmara Kaźmierska dzięki udziałowi w programie "Królowe życia" zebrała w mediach społecznościowych prawdziwe grono oddanych fanów, którzy bacznie przyglądają się jej poczynaniom. Gwiazda pozostaje z nimi w stałym kontakcie, raz za razem racząc kolejnymi zdjęciami.

Tym razem "królowa życia" postanowiła wrócić nieco wspomnieniami do czasów młodości. Na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie, które przedstawia kobietę w wieku 18 lat. Na próżno szukać na nim blond kosmyków czy efektów zabiegów medycyny estetycznej.

"A któż to taki piękny i młody? Chwila po 18 -tych urodzinach. Skóra, fura i komóra. Komóry nie był , ale kowbojki i SWATCH a i owszem. Boże, jak ja się na ten piękny, kolorowy zegarek cieszyłam. Człowiek kiedyś z takich drobnych rzeczy miał niesamowitą radochę. Teraz dzieciakom trudno dogodzić. Zegarek mam gdzieś do dziś. (...) Cieszcie się nawet bzdurkami" - napisała pod zdjęciem.

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Pod zdjęciem wręcz zaroiło się od komentarzy. "Zawsze miałaś w sobie to coś", "Nic się nie zmieniłaś" - pisali fani. Internauci wskazywali również na niezwykłe podobieństwo syna do matki. "Ale na tym zdjęciu widać jak Conan do ciebie podobny jest" - czytamy.

