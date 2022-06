Dagmara Kaźmierska to zdecydowanie jedna z najbardziej popularnych bohaterek show TTV "Królowe życia". Uczestniczka zdobyła sympatię fanów bezkompromisowymi wypowiedziami i poczuciem humoru. Chociaż emisja programu niedługo ma się zakończyć, Kaźmierska nie musi bać się o utratę popularności. Gwiazdę na Instagramie obserwuje ponad milion użytkowników. Takie zasięgi robią wrażenie i wiążą się z intratnymi ofertami współpracy.

Dagmara Kaźmierska załamuje ręce. "Mnie ścięło z nóg"

"Królowa życia" aktywna jest jednak nie tylko na Instagramie, starannie prowadzi również konto na TikToku. Dagmara Kaźmierska niedawno opublikowała krótki film, w którym wypowiedziała się na temat cen pieczywa w Polsce. Gwiazda za niewielki bochenek chleba musiała zapłacić 15,99 zł. Cena zwaliła "królową życia" z nóg. "Zmarłam" - przyznała Kaźmierska.

"Boże, 15,99 zł za chleb! Albo ja jestem nie w temacie, ile w ogóle kosztował chleb jeszcze miesiąc temu czy dwa. Mnie ścięło z nóg, ale ja sama jestem. Conan we Wrocławiu, więc ja mam tylko siebie, psa i kotka. Conan na siebie zarabia. Ale co ma taka babinka biedna powiedzieć, co ma emerytury 1600, 1800 zł?" - zaznaczyła Kaźmierska, nie kryjąc rozgoryczenia.

Najpopularniejsza "królowa życia" w dalszej części filmiku przyznała, że nagrywa go z myślą o starszych osobach, które nie są w stanie przeznaczać tyle pieniędzy na podstawowe artykuły spożywcze. "Opowiadałam to wczoraj mojej koleżance, a ona mówi, że za nią stał starszy pan i jedną bułkę kupował" - zaznacza Kaźmierska. "Koniec świata. Kto kupi sobie taki chleb?" - kwituje, nie kryjąc szoku.

Fani zdziwieni ceną za bochenek. "Nie wiem, gdzie ty zakupy robisz"

Nagranie Dagmary Kaźmierskiej szybko stało się viralem. Pod filmem jest już ponad 400 komentarzy. Część użytkowników zgadza się z "królową życia". "Niestety...wszystko z dnia na dzień coraz droższe" - zaznaczył jeden z obserwatorów gwiazdy.

Wiele osób nie kryje jednak zdziwienia i zauważa, że pieczywo w popularnych sklepach i lokalnych piekarniach zazwyczaj jest o wiele tańsze. "U mnie 2,90 zł, więc nie wiem, z czego ten chleb" - zaznaczył użytkownik TikToka.

