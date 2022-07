Dagmara Kaźmierska szczerze o przyjaźni z Edzią. To już definitywny koniec?

Dagmara Kaźmierska jest niewątpliwą ulubienicą widzów programu "Królowe życia". Na ekranie telewizorów pojawiała się ona często w towarzystwie syna Conana, przyjaciela Jacka i przyjaciółki... Edzi.

To właśnie z tą ostatnio przeżywała szalone przygody, które uwielbiali widzowie, ale w pewnym momencie Edyta zniknęła z programu. Szybko pojawiły się pytania o powód tej nieobecności.

Przez długie tygodnie Dagmara Kaźmierska milczała na ten temat, ale w końcu zabrała głos w tym temacie, przy okazji prezentowania torebek w mediach społecznościowych.

"Co ja mogę sądzić o Edzi. Przyjaźniłyśmy się i tyle, fajnie jest. Drogi ludzi czasem się rozchodzą, małżeństwa po 30 latach się rozchodzą, a przyjaźnie też się rozchodzą. Edzia mi nigdy żadnej krzywdy nie zrobiła, przyjaźń była fajna. Dlaczego mam o niej źle mówić, nie zacznę się źle wypowiadać o Edzi, bo ja tego nie mam w zwyczaju. Czy była wredna? Nieważne, czy była wredna, to jest jej sprawa. Ja nie sądzę tego, czy była wredna, czy nie. Ja mam same dobre wspomnienia" - powiedziała pełna emocji Dagmara Kaźmierska.

Zaznaczyła także, że jest ona daleka od wszelkich afer i obgadywania ludzi, zwłaszcza że sprawa dotyczy kogoś, kto był bliską jej osobą. Zaznaczyła, że nie mówi o nikim źle, bo to nie przystoi i zajmuje się swoimi sprawami.

"Ja nigdy nie wyśmiewałam Edzi, nigdy bym źle o niej nie mówiła, bo nawet Edzie dobrze w książce opisałam. Edzia była moją przyjaciółką i niech tak zostanie" - dodała Dagmara Kaźmierska.

