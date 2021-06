Dagmara Kaźmierska to polska gwiazda znana z programu "Królowe życia". Celebrytka zyskała sporą popularność dzięki temu show i widzowie nie wyobrażają sobie, by mogłoby jej tam zabraknąć.

Okazuje się jednak, że taki scenariusz jest prawdopodobny!



Gwiazda coraz częściej myśli nad wyprowadzką z Polski do ukochanego Egiptu. To tam jeździ najchętniej, by wypocząć i znalazła tam również podatny grunt pod nowy biznes.



"Będzie kiedyś w przyszłości taki czas, że pozamykam butik, skończy się program, skończy się przygoda z telewizją, bo wszystko, co dobre, się kończy, wiadomo. To nie ma tak, że trwa wiecznie. To już pojadę tam, polecę" - powiedziała w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".



Poczyniła już pierwsze kroki, by rozkręcić tam swoją działalność: "Kupiłam już łódź przepiękną, podróżną, dla ludzi. Nie umiem tak, żeby gdzieś być i żeby hajs nie leciał. Trzeba zawsze coś kombinować. Tutaj pomocna jest moja popularność, nie ukrywam".



Największym zaskoczeniem jest jednak to, że gwiazda zdążyła już zainwestować w tamtejsze nieruchomości. Dagmara Kaźmierska pochwaliła się, że kupiła dom w Egipcie.



Reklama

"Miał być penthouse, ale pomyślałam, że za mały, bo to 270 m2. Jak ludzie będą do mnie przyjeżdżać, to jak my się pomieścimy? Jak już ktoś przyjedzie, to niech siedzi u mnie miesiąc, dwa" - podsumowała.



Wygląda na to, że w życiu Dagmary Kaźmierskiej szykuje się prawdziwa rewolucja!

Instagram Post

Instagram Post