Życie i styl "Królowa życia" kiedyś i dziś. Tak zmieniła się Dagmara Kaźmierska Program "Królowe życia" był bez wątpienia jednym z najpopularniejszych, realizowanych przez telewizję TTV. Pomimo zakończenia emisji bohaterowie show, z których wielu jest dzisiaj celebrytami, nieprzerwanie budzą sympatię widzów, zaciekawionych ich życiem prywatnym.

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci, które pojawiły się w show, jest Dagmara Kaźmierska - bizneswoman, która skradła serca widzów, urzekając ich poczuciem humoru oraz ogromnym dystansem do siebie. Pochodząca z Kłodzka kobieta słynie z ciętego języka oraz nieprzeciętnego stylu. Uwielbia przepych, nie stroniąc również od zabiegów medycyny estetycznej.

Ile lat ma Kaźmierska?

47-latka stara się czerpać z życia garściami. Z powodzeniem prowadzi butik z ubraniami, nie zaprzestając aktywności w mediach społecznościowych. Gwiazda pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Jej profil na Instagramie bacznie śledzi ponad 1,1 mln internautów.

Dagmara Kaźmierska szaleje na parkiecie. "Uwielbiam takie podejście do życia"

Dagmara Kaźmierska nie przestaje zaskakiwać spragnionych nowinek z jej życia prywatnego fanów. Słynąca z niezwykle pozytywnego podejścia do życia gwiazda pozuje najczęściej u boku ukochanego syna, Conana, podkreślając, że uwielbia spędzać czas z przyjaciółmi.

Niedawno Dagmara Kaźmierska mocno zaskoczyła jednak internautów. W sieci pojawiło się wideo, na którym 47-latka daje pokaz swoich tanecznych umiejętności. Gwiazda, w typowym dla siebie outficie - złożonym z topu z piórkami oraz cekinowej kurtce, szaleje na parkiecie.

"MAMA , MAMA, MAMA OSTRZEGAŁA - BĘDZIESZ SAMA , SAMA WIANKI ZAPLATAŁA. Ale jak widać Pani Dagmarka z samotności nie umiera i całe ŻYCIE bawi się ŻYCIEM. Bo tyle Naszego Kochani. Co wypijemy, zjemy i pobalujemy. Więc bawcie się na maxa. W zaświaty niestety nic nie weźmiemy, bo TWARDA JESIONKA NIE MA KIESZENI. Buziaki" - napisała.

Pod wideo natychmiast zaroiło się od komentarzy. Internauci przecierają oczy ze zdumienia. "Z Panią to na imprezkę by się poszło", "Chciałabym mieć choć połowę tej energii i radości życia", "I to jest to! Bawić się i nie żałować" - piszą fani gwiazdy.

