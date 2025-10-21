David i Victoria Beckham oszukali sąsiadów? Prawda wyszła na jaw dopiero teraz

David i Victoria Beckham mogą stanąć w obliczu sporu planistycznego po tym, jak lokalni mieszkańcy zauważyli na nagraniach wideo na ich posiadłości w Cotswolds coś, co wyglądało na sztuczną plażę.

Małżeństwo, które mieszka na 43-akrowej działce w pobliżu Chipping Norton, otrzymało w 2021 roku pozwolenie na budowę dużego ozdobnego jeziora.

Planiści badają jednak obecnie, czy Beckhamowie nie zataili faktu dodania 1000-metrowego pasa ziemi graniczącego z wodą.

Niezręczna sytuacja wyszła na jaw podczas publikacji nowego serialu dokumentalnego o Victorii Beckham na platformie Netflix.

W jednej ze scen w tle widać piaszczystą linię brzegową, gdy małżeństwo rozmawia przed swoim domem na wsi.

Zdaniem sąsiadów plaża "zupełnie nie pasuje" do wiejskiego krajobrazu i może naruszać lokalne ograniczenia planistyczne, mające na celu ochronę naturalnego uroku tego obszaru.

Rada bada obecnie obawy dotyczące niezgodności plaży z wcześniejszymi ustaleniami.

Rada dystryktu West Oxfordshire potwierdziła, że otrzymała formalną skargę dotyczącą możliwego naruszenia przepisów planistycznych i sąsiedzi najwidoczniej mają już dość samowolki Beckhamów.

Beckhamowie mogą więcej? To nie pierwszy raz, gdy mają zatarg z sąsiadami

Problem z jeziorem i plażą nie jest pierwszym sporem słynnej pary z sąsiadami Samir Hussein Getty Images

Projekt wiejskiej posiadłości Beckhamów już wcześniej budził niepokój wśród tamtejszych mieszkańców. W 2020 r. lokalny serwis relacjonował, że planowali oni powiększenie sztucznego jeziora i dodanie wyspy, co niektórzy mieszkańcy uznali za "monstrualne" i niezgodne z charakterem okolicy.

W Londynie, przy swojej rezydencji w Holland Park w Londynie, w latach 2015-2020, również pojawiły się konflikty. Sąsiad Beckhamów skarżył się na planowane prace modernizacyjne, m.in. instalację klimatyzacji w pięciu pokojach, rozbudowę, hałas budowlany i zmiany w charakterze domu, które miały rzekomo zaburzyć historyczny charakter ulicy.

Nie tylko prace remontowe Beckhamów przeszkadzały sąsiadom. W maju 2025 roku w londyńskiej dzielnicy Kensington para zorganizowała w lokalu Core by Clare Smyth 50. urodziny byłego piłkarza.

Zabawa była tak huczna i trwała do białego rana, że sąsiedzi skarżyli się na muzykę i hałas nawet po 2 w nocy. Funkcjonariusze rady dzielnicy przybyli o 3:35 rano na miejsce wydarzenia i doradzili zmniejszenie hałasu.

