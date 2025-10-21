David i Victoria Beckhamowie rozgniewali sąsiadów. Wybudowali prywatną plażę

Karolina Iwaniuk

Oprac.: Karolina Iwaniuk

Prywatna plaża na terenie posiadłości Costwolds Davida i Victorii Beckhamów, wartej 12 mln funtów, wywołała spór z sąsiadami słynnej pary. Miejsce do wypoczynku zdecydowanie nie przypadło do gustu tym, którzy mieszkają niedaleko.

Victoria i David Backhamowie mają zatarg z sąsiadami
Victoria i David Backhamowie mają zatarg z sąsiadami IMAGO/David LeahEast News

David i Victoria Beckham oszukali sąsiadów? Prawda wyszła na jaw dopiero teraz

David i Victoria Beckham mogą stanąć w obliczu sporu planistycznego po tym, jak lokalni mieszkańcy zauważyli na nagraniach wideo na ich posiadłości w Cotswolds coś, co wyglądało na sztuczną plażę.

Małżeństwo, które mieszka na 43-akrowej działce w pobliżu Chipping Norton, otrzymało w 2021 roku pozwolenie na budowę dużego ozdobnego jeziora.

Planiści badają jednak obecnie, czy Beckhamowie nie zataili faktu dodania 1000-metrowego pasa ziemi graniczącego z wodą.

Niezręczna sytuacja wyszła na jaw podczas publikacji nowego serialu dokumentalnego o Victorii Beckham na platformie Netflix.

Zobacz również:

Victoria Beckham od lat uchodzi za ikonę stylu
Gwiazdy

Victoria Beckham skupiła na sobie uwagę. Tak pokazała się na ulicy

Jagoda Pazur

W jednej ze scen w tle widać piaszczystą linię brzegową, gdy małżeństwo rozmawia przed swoim domem na wsi.

Zdaniem sąsiadów plaża "zupełnie nie pasuje" do wiejskiego krajobrazu i może naruszać lokalne ograniczenia planistyczne, mające na celu ochronę naturalnego uroku tego obszaru.

Rada bada obecnie obawy dotyczące niezgodności plaży z wcześniejszymi ustaleniami.

Rada dystryktu West Oxfordshire potwierdziła, że otrzymała formalną skargę dotyczącą możliwego naruszenia przepisów planistycznych i sąsiedzi najwidoczniej mają już dość samowolki Beckhamów.

Beckhamowie mogą więcej? To nie pierwszy raz, gdy mają zatarg z sąsiadami

Problem z jeziorem i plażą nie jest pierwszym sporem słynnej pary z sąsiadami
Problem z jeziorem i plażą nie jest pierwszym sporem słynnej pary z sąsiadamiSamir HusseinGetty Images

Projekt wiejskiej posiadłości Beckhamów już wcześniej budził niepokój wśród tamtejszych mieszkańców. W 2020 r. lokalny serwis relacjonował, że planowali oni powiększenie sztucznego jeziora i dodanie wyspy, co niektórzy mieszkańcy uznali za "monstrualne" i niezgodne z charakterem okolicy.

W Londynie, przy swojej rezydencji w Holland Park w Londynie, w latach 2015-2020, również pojawiły się konflikty. Sąsiad Beckhamów skarżył się na planowane prace modernizacyjne, m.in. instalację klimatyzacji w pięciu pokojach, rozbudowę, hałas budowlany i zmiany w charakterze domu, które miały rzekomo zaburzyć historyczny charakter ulicy.

Nie tylko prace remontowe Beckhamów przeszkadzały sąsiadom. W maju 2025 roku w londyńskiej dzielnicy Kensington para zorganizowała w lokalu Core by Clare Smyth 50. urodziny byłego piłkarza.

Zabawa była tak huczna i trwała do białego rana, że sąsiedzi skarżyli się na muzykę i hałas nawet po 2 w nocy. Funkcjonariusze rady dzielnicy przybyli o 3:35 rano na miejsce wydarzenia i doradzili zmniejszenie hałasu.

Zobacz również:

Na zakopiańskich Wyskówkach jeden nocy stanął dom. Urzędnicy twierdzą, że to nielegalne działanie / zdjęcie ilustracyjne
Życie i styl

Mieszkańcy Zakopanego są wściekli. Właściciel działki dokonał "cudu"

Łukasz Piątek
Łukasz Piątek
Zdanowicz pomiędzy wersami: Odc. 151: Małgorzat SerafinINTERIA.PL

Najnowsze