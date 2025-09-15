Za nami pierwszy odcinek kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami". Chociaż sporo działo się na parkiecie, nie mniej gorąco było za kulisami. Show przyciągnęło całą plejadę gwiazd, wśród których znalazły się m.in. Doda. Tym razem piosenkarce towarzyszyła mama, Wanda Rabczewska.

Doda za kulisami "Tańca z gwiazdami". Piosenkarce towarzyszyła mama

Piosenkarka i jej mama chętnie pozowały do zdjęć. Najpierw panie pojawiły się za kulisami show, gdzie pozowały na ściance. Doda tym razem postawiła na prostą sukienkę podkreślającą figurę. Wybrała kreację w pastelowym, błękitnym kolorze. Uwagę zwracał drapowany materiał zdobiący dół długiej kreacji. Piosenkarka dobrała do niej brązowe sandałki na obcasach i rzucającą się w oczy biżuterię. Elegancki look dopełniła gustownym kokiem i wieczorowym makijażem.

Mama piosenkarki przyciągała wzrok w szarym, połyskującym zestawie. Na "metaliczny" total look składały się spodnie z szerokimi nogawkami, narzutka i prosta bluzka z dekoltem w łódkę. Całość uzupełniały czarne, klasyczne szpilki i torebka w jasnym kolorze. Uwagę przyciągał również bogato zdobiony naszyjnik.

Doda o relacji z mamą

Doda zawsze podkreślała, że to dzięki rodzicom udało się jej osiągnąć sukces. Teraz to ona wspiera rodziców, również w kwestii opłacania rachunków, gdy jest to konieczne. Jakiś czas temu Doda wyjawiła, że zapłaciła rachunek w wysokości 24 tys. zł, jaki otrzymała jej mama za pół roku ogrzewania domu. O całej sytuacji obie panie opowiadały w programie "halo tu polsat".

W jednym z postów na Instagramie Doda podzieliła się refleksją na temat powitania nowego roku. Wyznała, że chwilę przed północą rozmawiała właśnie ze swoją mamą.

"Powiedziałam jej, że ten roku minął mi jak mrugnięcie okiem. Pamiętam tylko te ważne - wielkie chwile. A moja mama powiedziała mi wtedy: 'Wszystko, co jest pomiędzy, jest jeszcze ważniejsze. Pamiętaj o tym, bo całe życie minie ci jeszcze szybciej. Nie liczy się meta, liczy się sam bieg'" - wspomniała.

Piosenkarka nie kryje jednak, że relacja z mamą to wynik ciężkiej pracy i kompromisów. Jak napisała kiedyś w odpowiedzi na komentarz jednej z fanek, która zachwycała się wsparciem, jakie gwiazda otrzymuje od swojej mamy:

"Kłócimy się równie często i często mamy bardzo różne zdanie. Jeżeli ktoś myśli, że jest aniołem to owszem, potrafi być, ale tak samo potrafi być piekielnie męcząca i narzucająca się. Kiedyś ograniczyłam kontakt z nią na ponad pół roku (!!!), bo tak chciała ingerować w moje życie i karierę".

