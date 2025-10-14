Wróciła odmieniona. Dominika Tajner schudła 40 kilogramów

Dominika Tajner jest córką Apoloniusza Tajnera, znanego trenera skoków narciarskich oraz byłego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. To jednak nie przyniosło jej w Polsce popularności. Dominika Tajner stała się szeroko rozpoznawalna także dlatego, że była czwartą żoną lidera zespołu "Ich Troje", Michała Wiśniewskiego.

Ich związek wywołał sporo kontrowersji, co przełożyło się na popularność Dominiki. Jej medialna aktywność zaczęła się m.in. od udziału w programie "Agent - Gwiazdy", gdzie była postulowana na rolę agenta, aczkolwiek odpadła tuż przed finałem.

W dalszym czasie pojawiała się w różnych formatach telewizyjnych, m.in. w "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". To wtedy też jej związek z Michałem Wiśniewskim zaczął zmierzać ku końcowi.

Po rozstaniu w atmosferze skandalu, Tajner zniknęła z mediów i usunęła się w cień, by poukładać swoje życie prywatne.

Nikt nie spodziewał się, że wróci do obecności medialnej w tak spektakularny sposób. Jej media społecznościowe odżyły, a uwagę przyciągnęła zmieniona twarz Dominiki i odchudzone ciało.

Na swoim profilu na Instagramie pokazała zdjęcie wagi, na której widniała wartość 55,9 kg. Finalnie celebrytka przyznała, że schudła około 40 kilogramów.

Dotychczasowe doniesienia sugerują, że dwa lata wcześniej ważyła blisko 95-100 kg, co wskazuje na ogromną zmianę.

Jak dziś wygląda życie Dominiki Tajner? Czym się zajmuje?

Dziś Dominika Tajner już tak nie wygląda BLAWICKI PIOTR East News

Dominika Tajner wyjaśniała, że jej metamorfoza nie była efektem szybkich diet cud albo suplementów, lecz długiej i świadomej zmiany stylu życia.

W programie "Mówię Wam" wyjaśniła, że miała problemy hormonalne, które wpływały na jej wagę i zdrowie, co było jednym z motywatorów zmiany.

"Dzisiaj mówimy o metamorfozie, a to nie było tak, że ja któregoś dnia wstałam i mówię: 'ja muszę schudnąć, przejść metamorfozę'. Nie, ja chciałam zawalczyć o siebie, o swoje życie, o swoje wnętrze" - dodała gwiazda w programie.

Powiedziała także, w jaki sposób schudła. Przede wszystkim zmieniła swoje nawyki żywieniowe. Obecnie stawia na zdrowsze wybory, ale nie zdradziła dokładnego planu dietetycznego.

W drodze po nowe życie wspiera ją także obecny partner. W ostatnich latach media informują, że Dominika Tajner związała się z bokserem Mariuszem Wachem.

Z partnerem jest także powiązana zawodowo. Pełni rolę menedżera polskiego pięściarza. Dużą część aktywności zawodowej Dominiki stanowi także komunikacja z fanami przez Instagram i inne kanały. Pokazuje tam efekty swojej przemiany, promuje zdrowy styl życia, treningi oraz inspiruje swoją historią.

