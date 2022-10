Zdjęcie Donna D'Errico była gwiazdą popularnego w latach 90. serialu "Słoneczny patrol" /Bobby Bank/Getty Images /Getty Images

Donna D’Errico stała się popularna za sprawą roli w serialu "Słoneczny patrol", w którym grała rolę ratowniczki i modelki Playboy’a Donny Marco. Aktorka już wcześniej była znana z rozbieranych sesji zdjęciowych, dlatego też mogła wykorzystać swoje doświadczenie w popularnym w latach 90. serialu.

Donna D’Errico pozuje w seksownej bieliźnie

Zdjęcie Donna D'Errico chętnie eksponuje swoje wdzięki / Backgrid/East News / East News

Donna D’Errico koncentruje się od dłuższego czasu na działalności w sieci. Na Instagramie obserwuje ją ponad 1,1 miliona fanów. Modelka i aktorka od zawsze śmiało eksponuje swoje zgrabne ciało. Tym razem opublikowała zdjęcie w seksownej bieliźnie.

Lubię to zdjęcie. Uważam, że ładnie wyglądam napisała Donna D’Errico na Instagramie.

Zdjęcie to odpowiedź na to sugestie niektórych użytkowników Instagrama, że "jest za stara", by publikować zdjęcia w bikini. Trzeba przyznać, że dla celebrytki czas się zatrzymał - trudno uwierzyć, że ma 54 lata!

Nie tylko w bikini. Donna D'Errico na Instagramie

Modelka i aktorka chętnie publikuje na Instagramie zdjęcia w skąpym bikini i chętnie eksponuje swoje ciało. Oprócz tego Donna D’Errico chwali się również ciekawymi stylizacjami. Na kilku zdjęciach możemy podziwiać aktorkę pozującą w kapeluszach. Gwiazda publikuje również zdjęcia w eleganckich sukniach.

