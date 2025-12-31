Donna D'Errico to aktorka i modelka, której popularność przyniósł serial "Słoneczny patrol". Gwiazda zadebiutowała w nim w 1996 roku i przez dwa lata wcielała się w rolę pięknej ratowniczki i modelki Playboy'a - Donny Marco. Po odejściu z serialu aktorka wystąpiła jeszcze w kilku filmach, ostatni raz na wielkim ekranie mogliśmy ją podziwiać w 2022 roku - pojawiła się wtedy w produkcji "Frank i Penelope".

Prywatnie Donna była przez 11 lat żoną muzyka grupy Motley Crue - Nikkiego Sixxa. Para rozwiodła się jednak w 2007 roku. Mają dorosłą córkę, aktorka wychowuje również adoptowanego syna.

W ostatnich latach Donna skupiała się głównie na działalności w sieci - na Instagramie obserwuje ją już ponad 3 miliony fanów, z którymi chętnie dzieli się zdjęciami i filmikami zarówno z zawodowego jak i prywatnego życia. Teraz postanowiła pożegnać stary rok i pozwoliła sobie na smutną refleksję.

Donna D'Errico żegna stary rok. Gwiazda "Słonecznego patrolu" ma mieszane uczucia

Donna D'Errico opublikowała na Instagramie nowy post, w którym napisała:

"Mam mieszane uczucia co do końca tego roku. Zawsze o tej porze roku jestem trochę refleksyjna. To trochę jak szansa na zamknięcie drzwi przed rzeczami, o których być może chciałabym zapomnieć, ale to także jak pożegnanie ze starym przyjacielem. Czuję mieszaninę melancholii z powodu minionego roku i wszystkich fajnych doświadczeń, jakie przeżyłam, ludzi, których poznałam i ludzi, których straciłam, a także lekkiej nerwowej ekscytacji na myśl o tym, co może przynieść nowy rok. Czy ktoś jeszcze może się do tego odnieść?" - spytała fanów.

Obserwatorzy gwiazdy "Słonecznego patrolu" szybko zareagowali, pisząc, że rozumieją jej rozterki. Życie to podróż oraz ciągła zmiana i nawet przy tak radosnej okazji mamy prawo czuć nostalgię, a nawet żal. Zgadzacie się?

Rozwiń

Znajdź codzienną dawkę inspiracji od urody i zdrowia po podróże i styl życia. Sprawdź, co nowego na kobieta.interia.pl

Co zrobić z niechcianymi prezentami świątecznymi? Polsat News