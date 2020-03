Dorota Szelągowska szczerze o ojczymie

Katarzyna Grochola, polska pisarka i dziennikarka, jest mamą dorosłej córki. Dorota Szelągowska to znana i lubiana prowadząca programy wnętrzarskie.

Zdjęcie Dorota Szelągowska i Katarzyna Grochola wiele przeszły /VIPHOTO /East News

Kobiety łączy silna więź, obydwie w swoim życiu dużo przeszły.



W przeszłości mąż Grocholi, a ojczym Doroty się nad nimi znęcał. Później się okazało, że był pedofilem.



- W Polsce jest przyzwolenie na przemoc. Mówiłam nauczycielom, że ojczym mnie bije, to mówili, że przesadzam - wyznała Szelągowska.



- Myśmy żyły w związku przemocowym. Nie będę się na to godzić - skwitowała Grochola.



Pisarce i projektantce odbudowanie relacji zajęło trochę czasu. Jednak kiedy na świat przyszła córka pani Doroty - Wanda - Szelągowska mogła liczyć na pomoc mamy.



