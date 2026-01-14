Dziś zachwycają się jej urodą sprzed lat w "Klanie". Dorota Naruszewicz jak polska Jennifer Aniston?
Serial "Klan" przeżywa drugą młodość. Stare, pierwsze odcinki polskiego serialu na nowo odkrywa młodsze pokolenie, śledząc perypetie rodziny Lubiczów w mediach społecznościowych, gdzie można obejrzeć serial od początku. W komentarzach nie brakuje zachwytów nad aktorami, w tym chociażby nad Dorotą Naruszewicz, która obecnie jest porównywana do Jennifer Aniston.
Fenomen Beaty Lubicz. To dzięki tej roli Dorota Naruszewicz zdobyła rozpoznawalność
"Przecież ona wygląda jak Jennifer Aniston, kiedy grała w serialu 'Przyjaciele'" - można znaleźć takie i inne podobne komentarze internautów pod fragmentami starych odcinków "Klanu".
Wypowiedź dotyczy Doroty Naruszewicz, która w polskim hicie telewizyjnym wcieliła się w rolę Beaty Lubicz. To właśnie jej uroda z tamtego okresu stała się przedmiotem porównań z ikoną światowej popkultury - Jennifer Aniston. Zestawienie może wydawać się zaskakujące, ale internauci są zgodni: coś jest na rzeczy. Delikatna, naturalna twarz, niewymuszony urok i przede wszystkim fryzura, która dziś znów jest na topie.
Beata Lubicz z pierwszych lat "Klanu" była bohaterką "z sąsiedztwa": młodą kobietą, która mierzyła się z miłością, pracą i codziennymi dylematami. Jej wygląd idealnie wpisywał się w estetykę końca lat 90. - bez nadmiaru makijażu, z miękkimi rysami i swobodnym stylem. Dorota Naruszewicz nie była stylizowana na gwiazdę, a raczej na kogoś, kogo można spotkać w tramwaju czy na uczelni. I właśnie ta autentyczność dziś zachwyca najbardziej, bo dzięki temu jej uroda olśniewała, bez nadmiaru makijażu, czy wymyślnych fryzur.
Podobnie było z Jennifer Aniston. W latach 90., gdy świat oszalał na punkcie serialu "Przyjaciele", Aniston jako Rachel Green stała się symbolem niewymuszonej atrakcyjności. Nie epatowała przesadnym glamour; jej siłą była naturalność, lekkość i dostępność wizerunku. W obu przypadkach mamy do czynienia z urodą, która nie krzyczy, lecz przyciąga.
Włosy warte miliony. To łączy Dorotę Naruszewicz i Jennifer Aniston
Najczęściej powtarzającym się motywem w internetowych porównaniach Naruszewicz i Aniston są włosy. I trudno się dziwić. Beata Lubicz nosiła włosy półdługie, lekko cieniowane, z objętością u nasady i miękkimi falami. Były ułożone, ale nie przesadnie, daleko im było do lakierowej sztywności wcześniejszych dekad.
Jennifer Aniston zapisała się w historii popkultury słynną fryzurą "The Rachel" - warstwowym cięciem, które podkreślało rysy twarzy i dodawało lekkości. Choć sama aktorka później przyznawała, że fryzura była trudna w utrzymaniu, efekt na ekranie stał się wzorem dla milionów kobiet na całym świecie.
To, co łączy obie fryzury, to balans między elegancją a swobodą. Są kobiece, ale nie teatralne. Podkreślają urodę, zamiast ją dominować. W czasach, gdy współczesne trendy coraz częściej skręcają ku minimalizmowi i "quiet luxury", ten typ estetyki znów okazuje się aktualny.
Ponadto blond z ciemniejszymi refleksami, to także coś, co łączyło obydwie panie. Ten kolor znów jest hitem i wygląda na to, że 2026 rok będzie stał pod znakiem fryzur Beaty Lubicz z "Klanu" i Rachel z "Przyjaciół".