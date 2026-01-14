Fenomen Beaty Lubicz. To dzięki tej roli Dorota Naruszewicz zdobyła rozpoznawalność

"Przecież ona wygląda jak Jennifer Aniston, kiedy grała w serialu 'Przyjaciele'" - można znaleźć takie i inne podobne komentarze internautów pod fragmentami starych odcinków "Klanu".

Wypowiedź dotyczy Doroty Naruszewicz, która w polskim hicie telewizyjnym wcieliła się w rolę Beaty Lubicz. To właśnie jej uroda z tamtego okresu stała się przedmiotem porównań z ikoną światowej popkultury - Jennifer Aniston. Zestawienie może wydawać się zaskakujące, ale internauci są zgodni: coś jest na rzeczy. Delikatna, naturalna twarz, niewymuszony urok i przede wszystkim fryzura, która dziś znów jest na topie.

Beata Lubicz z pierwszych lat "Klanu" była bohaterką "z sąsiedztwa": młodą kobietą, która mierzyła się z miłością, pracą i codziennymi dylematami. Jej wygląd idealnie wpisywał się w estetykę końca lat 90. - bez nadmiaru makijażu, z miękkimi rysami i swobodnym stylem. Dorota Naruszewicz nie była stylizowana na gwiazdę, a raczej na kogoś, kogo można spotkać w tramwaju czy na uczelni. I właśnie ta autentyczność dziś zachwyca najbardziej, bo dzięki temu jej uroda olśniewała, bez nadmiaru makijażu, czy wymyślnych fryzur.

Podobnie było z Jennifer Aniston. W latach 90., gdy świat oszalał na punkcie serialu "Przyjaciele", Aniston jako Rachel Green stała się symbolem niewymuszonej atrakcyjności. Nie epatowała przesadnym glamour; jej siłą była naturalność, lekkość i dostępność wizerunku. W obu przypadkach mamy do czynienia z urodą, która nie krzyczy, lecz przyciąga.

Włosy warte miliony. To łączy Dorotę Naruszewicz i Jennifer Aniston

Najczęściej powtarzającym się motywem w internetowych porównaniach Naruszewicz i Aniston są włosy. I trudno się dziwić. Beata Lubicz nosiła włosy półdługie, lekko cieniowane, z objętością u nasady i miękkimi falami. Były ułożone, ale nie przesadnie, daleko im było do lakierowej sztywności wcześniejszych dekad.

Jennifer Aniston zapisała się w historii popkultury słynną fryzurą "The Rachel" - warstwowym cięciem, które podkreślało rysy twarzy i dodawało lekkości. Choć sama aktorka później przyznawała, że fryzura była trudna w utrzymaniu, efekt na ekranie stał się wzorem dla milionów kobiet na całym świecie.

To, co łączy obie fryzury, to balans między elegancją a swobodą. Są kobiece, ale nie teatralne. Podkreślają urodę, zamiast ją dominować. W czasach, gdy współczesne trendy coraz częściej skręcają ku minimalizmowi i "quiet luxury", ten typ estetyki znów okazuje się aktualny.

Ponadto blond z ciemniejszymi refleksami, to także coś, co łączyło obydwie panie. Ten kolor znów jest hitem i wygląda na to, że 2026 rok będzie stał pod znakiem fryzur Beaty Lubicz z "Klanu" i Rachel z "Przyjaciół".

