Elegancko czy wystrzałowo? Nie musisz wybierać. Zainspiruj się stylem Anny Wyszkoni

Jagoda Pazur

Jagoda Pazur

Anna Wyszkoni przez lata wypracowała rozpoznawalny, spójny styl. Jej wizerunek ewoluował wraz z karierą: od pop-rockowej dziewczyny z zespołu Łzy po dojrzałą solistkę świadomie budującą swój wizerunek sceniczny i medialny. To styl oparty na kobiecości, emocjach i wyraźnym dialogu z aktualnymi trendami, ale bez zatracania własnej tożsamości. Co możemy podpatrzeć u gwiazdy tegorocznej Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu? Zobaczmy.

Kobieta o blond włosach w krótkiej fryzurze, ubrana w czarną marynarkę w prążki i białą koszulkę, siedzi na tle udekorowanej choinki z lampkami świątecznymi i ozdobami.
Anna WyszkoniPawel WodzynskiEast News

Spis treści:

  1. Jaki jest styl Anny Wyszkoni?
  2. Co warto podpatrzeć u Anny Wyszkoni?
  3. Anna Wyszkoni na Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu

Jaki jest styl Anny Wyszkoni?

Początki kariery Anny Wyszkoni to estetyka charakterystyczna dla tamtej epoki: jeansy, skórzane kurtki, proste topy, czasem elementy rockowe. Był to styl dziewczęcy, bezpretensjonalny, bliski publiczności. Moda pełniła wtedy funkcję użytkową - najważniejsza była muzyka i emocje.

Zobacz również:

Alicja Majewska obchodzi 76. urodziny
Gwiazdy

Nie odmładza się na siłę, czym daje piękny przykład Polkom. Szukamy u niej inspiracji na święta

    Wraz z odejściem z zespołu i rozpoczęciem kariery solowej nastąpiła wyraźna zmiana. Styl Wyszkoni stał się bardziej kobiecy, dopracowany i sceniczny. Coraz częściej decydowała się na sukienki podkreślające sylwetkę, eleganckie kombinezony, długie formy i odważniejsze detale. To moment, w którym moda zaczęła współtworzyć narrację artystki.

    Anna Wyszkoni
    Anna WyszkoniPawel WodzynskiEast News

    Jej styl to nowoczesna klasyka. Rozpoznawcze znaki to:

    • dopasowane fasony podkreślające figurę,
    • wyraźne taliowanie i praca linią ciała,
    • długie suknie sceniczne, często z rozcięciami lub asymetrią,
    • intensywniejsza paleta barw: czerwień, granat, kobalt, czerń,

    Wyszkoni chętnie korzysta z aktualnych trendów, ale filtruje je przez własny styl. Nie boi się nowoczesnych krojów ani bardziej wyrazistych rozwiązań, jednak zawsze zachowuje równowagę między atrakcyjnością a elegancją.

    Elegancko ubrana kobieta w czarnej marynarce, jasnej bluzce z wzorem, czarnych błyszczących legginsach i czarnych botkach spaceruje chodnikiem w mieście. Na twarzy ma okulary przeciwsłoneczne, w tle widoczne są drzewa, zaparkowane samochody oraz kawiar...
    Anna WyszkoniVIPHOTOEast News

    Na scenie Anna Wyszkoni stawia na wizerunek gwiazdy pop - stylizacje są wyraźne, często spektakularne, zaprojektowane tak, by dobrze prezentować się w świetle reflektorów i w ruchu. Suknie są długie, dopasowane, czasem wręcz glamour, ale rzadko przesadzone. Styl sceniczny ma wzmacniać przekaz emocjonalny utworów.

    Poza sceną artystka prezentuje styl bardziej swobodny, ale nadal kobiecy. W codziennych stylizacjach pojawiają się klasyczne jeansy, marynarki, proste sukienki, neutralne kolory. To moda "do noszenia", bliższa realnemu życiu niż estradzie, co czyni ją wiarygodną inspiracją.

    Szary garnitur na spotkanie rodzinne? Doskonały wybór. Elegancka biżuteria doda mu szyku. I nie będziesz się czuła ani przebrana, ani niewystarczająco ubrana do okazji.

    Anna Wyszkoni
    Anna WyszkoniMWMediaMWMedia

    Co warto podpatrzeć u Anny Wyszkoni?

    Szykujesz się na świąteczne spotkanie u rodziny lub przyjaciół? Garderoba gwiazdy może cię zainspirować. Można pójść utartą ścieżką, postawić na bezpieczną opcję, którą na pewno każda z nas ma w swojej szafie. Przykład? Czerwony (czy w innym kolorze) garnitur.

    Kobieta w czerwonym garniturze śpiewa na scenie trzymając mikrofon, za jej plecami znajduje się jaskrawo zielone tło z motywem liści oraz światła sceniczne, w tle widoczny zespół muzyczny.
    Anna WyszkoniMWMediaMWMedia

    Można przy tej okazji nieco zaszaleć. Zawsze unikałaś błysku? Może tym razem się skusisz? Jeśli nie na total look, to może jakiś drobny element? Zmiana stylu nie oznacza zdrady siebie, lecz rozwój. Wyszkoni pokazuje, że można dojrzewać wraz z własnym wizerunkiem. Poniżej przykład wykorzystania klasycznego ciucha z szafy, podkręconego biżuteryjnym "stanikiem". Świetna opcja na sylwestra, prawda?

    Anna Wyszkoni
    Anna WyszkoniMWMediaMWMedia

    Dla odważnych total look. Srebrny garnitur i na przełamanie biały, prosty top. To naprawdę stylizacja nie tylko na scenę. Jeśli się odważysz, z przyjemnością odkryjesz, że błyszczący ciuch przyda ci się również na co dzień. Marynarka do dżinsów? Świetnie. Spodnie do swetra czy zwykłego t-shirtu? Jeszcze lepiej. Do tego ulubione trampki i świetna stylówka gotowa.

    Kobieta w błyszczącym garniturze i białym topie stoi na okrągłym podwyższeniu, trzymając mikrofon i biały statyw, w tle niebieskie światła sceniczne tworzą dynamiczną, koncertową atmosferę.
    Anna WyszkoniOla SkowronEast News

    Choć styl Anny Wyszkoni zmieniał się na przestrzeni lat, zawsze pozostawał zgodny z jej osobowością sceniczną. To przykład, jak budować nowoczesny, kobiecy wizerunek bez utraty autentyczności.

    Anna Wyszkoni na Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu

    Telewizja Polsat, we współpracy z Miastem Toruń oraz Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, już po raz drugi zaprosi widzów do wspólnego powitania Nowego Roku w mieście Mikołaja Kopernika. Ubiegłoroczna edycja wydarzenia cieszyła się ogromnym zainteresowaniem - koncert śledziło średnio ponad 3 miliony widzów, a w szczytowym momencie noworoczny toast z Polsatem wzniosło ponad 4 miliony 150 tysięcy osób.

    sylwester
    sylwesterINTERIA.PL

    Wyjątkowa oprawa muzyczna oraz nowoczesna scenografia, harmonijnie wpisana w bajkową scenerię zabytkowych kamienic toruńskiej starówki, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, sprawią, że widzowie Polsatu powitają Nowy Rok w doskonałych nastrojach.

    Sylwestrowa Moc Przebojów 2025 - kto pojawi się na scenie?

    Tegoroczna edycja wydarzenia zapowiada się wyjątkowo - Polsat zaprosił rekordową liczbę artystów. Tak imponującej listy gwiazd jeszcze nie było! Na scenie ustawionej na toruńskim rynku wystąpią największe nazwiska polskiej sceny muzycznej, m.in.: Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Golec u'Orkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien&Majtis, Jonatan oraz BumBum OrkeStar. To jednak nie koniec niespodzianek - organizatorzy zapowiadają udział kolejnych artystów.

    Publiczność może spodziewać się wyjątkowych jubileuszy, długo wyczekiwanych powrotów oraz największych przebojów - zarówno tych z mijającego roku, jak i ponadczasowych hitów. Na scenie zabrzmią różnorodne gatunki muzyczne: od latynoskich rytmów, przez energetyczny pop, aż po klasykę polskiej muzyki rozrywkowej.

    Sylwestrowa Moc Przebojów 2025 w środę 31 grudnia na żywo od godz. 19:45 w Polsacie.

    Ania Wyszkoni o przygotowaniach do Sylwestra w Polsacie. "Moda z biegiem lat się zmieniła"INTERIA.PL

    Najnowsze