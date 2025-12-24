Spis treści: Jaki jest styl Anny Wyszkoni? Co warto podpatrzeć u Anny Wyszkoni? Anna Wyszkoni na Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu

Jaki jest styl Anny Wyszkoni?

Początki kariery Anny Wyszkoni to estetyka charakterystyczna dla tamtej epoki: jeansy, skórzane kurtki, proste topy, czasem elementy rockowe. Był to styl dziewczęcy, bezpretensjonalny, bliski publiczności. Moda pełniła wtedy funkcję użytkową - najważniejsza była muzyka i emocje.

Wraz z odejściem z zespołu i rozpoczęciem kariery solowej nastąpiła wyraźna zmiana. Styl Wyszkoni stał się bardziej kobiecy, dopracowany i sceniczny. Coraz częściej decydowała się na sukienki podkreślające sylwetkę, eleganckie kombinezony, długie formy i odważniejsze detale. To moment, w którym moda zaczęła współtworzyć narrację artystki.

Anna Wyszkoni Pawel Wodzynski East News

Jej styl to nowoczesna klasyka. Rozpoznawcze znaki to:

dopasowane fasony podkreślające figurę,

wyraźne taliowanie i praca linią ciała,

długie suknie sceniczne, często z rozcięciami lub asymetrią,

intensywniejsza paleta barw: czerwień, granat, kobalt, czerń,

Wyszkoni chętnie korzysta z aktualnych trendów, ale filtruje je przez własny styl. Nie boi się nowoczesnych krojów ani bardziej wyrazistych rozwiązań, jednak zawsze zachowuje równowagę między atrakcyjnością a elegancją.

Anna Wyszkoni VIPHOTO East News

Na scenie Anna Wyszkoni stawia na wizerunek gwiazdy pop - stylizacje są wyraźne, często spektakularne, zaprojektowane tak, by dobrze prezentować się w świetle reflektorów i w ruchu. Suknie są długie, dopasowane, czasem wręcz glamour, ale rzadko przesadzone. Styl sceniczny ma wzmacniać przekaz emocjonalny utworów.

Poza sceną artystka prezentuje styl bardziej swobodny, ale nadal kobiecy. W codziennych stylizacjach pojawiają się klasyczne jeansy, marynarki, proste sukienki, neutralne kolory. To moda "do noszenia", bliższa realnemu życiu niż estradzie, co czyni ją wiarygodną inspiracją.

Szary garnitur na spotkanie rodzinne? Doskonały wybór. Elegancka biżuteria doda mu szyku. I nie będziesz się czuła ani przebrana, ani niewystarczająco ubrana do okazji.

Anna Wyszkoni MWMedia MWMedia

Co warto podpatrzeć u Anny Wyszkoni?

Szykujesz się na świąteczne spotkanie u rodziny lub przyjaciół? Garderoba gwiazdy może cię zainspirować. Można pójść utartą ścieżką, postawić na bezpieczną opcję, którą na pewno każda z nas ma w swojej szafie. Przykład? Czerwony (czy w innym kolorze) garnitur.

Anna Wyszkoni MWMedia MWMedia

Można przy tej okazji nieco zaszaleć. Zawsze unikałaś błysku? Może tym razem się skusisz? Jeśli nie na total look, to może jakiś drobny element? Zmiana stylu nie oznacza zdrady siebie, lecz rozwój. Wyszkoni pokazuje, że można dojrzewać wraz z własnym wizerunkiem. Poniżej przykład wykorzystania klasycznego ciucha z szafy, podkręconego biżuteryjnym "stanikiem". Świetna opcja na sylwestra, prawda?

Anna Wyszkoni MWMedia MWMedia

Dla odważnych total look. Srebrny garnitur i na przełamanie biały, prosty top. To naprawdę stylizacja nie tylko na scenę. Jeśli się odważysz, z przyjemnością odkryjesz, że błyszczący ciuch przyda ci się również na co dzień. Marynarka do dżinsów? Świetnie. Spodnie do swetra czy zwykłego t-shirtu? Jeszcze lepiej. Do tego ulubione trampki i świetna stylówka gotowa.

Anna Wyszkoni Ola Skowron East News

Choć styl Anny Wyszkoni zmieniał się na przestrzeni lat, zawsze pozostawał zgodny z jej osobowością sceniczną. To przykład, jak budować nowoczesny, kobiecy wizerunek bez utraty autentyczności.

Anna Wyszkoni na Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu

Sylwestrowa Moc Przebojów Polsatu ponownie w Toruniu

Telewizja Polsat, we współpracy z Miastem Toruń oraz Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, już po raz drugi zaprosi widzów do wspólnego powitania Nowego Roku w mieście Mikołaja Kopernika. Ubiegłoroczna edycja wydarzenia cieszyła się ogromnym zainteresowaniem - koncert śledziło średnio ponad 3 miliony widzów, a w szczytowym momencie noworoczny toast z Polsatem wzniosło ponad 4 miliony 150 tysięcy osób.

sylwester INTERIA.PL

Wyjątkowa oprawa muzyczna oraz nowoczesna scenografia, harmonijnie wpisana w bajkową scenerię zabytkowych kamienic toruńskiej starówki, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, sprawią, że widzowie Polsatu powitają Nowy Rok w doskonałych nastrojach.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2025 - kto pojawi się na scenie?

Tegoroczna edycja wydarzenia zapowiada się wyjątkowo - Polsat zaprosił rekordową liczbę artystów. Tak imponującej listy gwiazd jeszcze nie było! Na scenie ustawionej na toruńskim rynku wystąpią największe nazwiska polskiej sceny muzycznej, m.in.: Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Golec u'Orkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien&Majtis, Jonatan oraz BumBum OrkeStar. To jednak nie koniec niespodzianek - organizatorzy zapowiadają udział kolejnych artystów.

Publiczność może spodziewać się wyjątkowych jubileuszy, długo wyczekiwanych powrotów oraz największych przebojów - zarówno tych z mijającego roku, jak i ponadczasowych hitów. Na scenie zabrzmią różnorodne gatunki muzyczne: od latynoskich rytmów, przez energetyczny pop, aż po klasykę polskiej muzyki rozrywkowej.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2025 w środę 31 grudnia na żywo od godz. 19:45 w Polsacie.

Ania Wyszkoni o przygotowaniach do Sylwestra w Polsacie. "Moda z biegiem lat się zmieniła" INTERIA.PL