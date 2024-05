Eurowizja 2024: Najlepiej dobrane kreacje konkursu. Kto zwycięży?

Na eurowizyjnej scenie znaczenie ma każdy detal. Drobne potknięcie w jednym miejscu, może sprawić, że całość występu stanie się dla widzów trudna w odbiorze i odwrotnie czasem mały szczegół może nadać widowisku sznytu. Jednym z detali, które mają niemałe znaczenie dla interpretacji piosenek i odbioru tego, co dzieje się na scenie, są kostiumy. Stanowią one jeszcze jeden środek wyrazu, który może naprowadzić publiczność na prawdziwe znaczenie utworu. Kto w tym roku najlepiej dobrał strój do piosenki?