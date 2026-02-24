Spis treści: Ewa Wachowicz pokazała nowe zdjęcia. "W pani oczach odbija się wiosna" Kolor już dawno skradł serce Ewy Wachowicz

Ewa Wachowicz zaskarbiła sobie sympatię miłośników gotowania i widzów. Na antenie Polsatu prowadzi autorski program "Ewa gotuje". Można ją też oglądać w porannym paśmie stacji "halo tu polsat" w roli prowadzącej. Znana restauratorka dba też o regularny kontakt z fanami za pośrednictwem Instagrama, gdzie zgromadziła już 242 tys. obserwujących.

Ewa Wachowicz pokazała nowe zdjęcia. "W pani oczach odbija się wiosna"

Ewa Wachowicz na co dzień mieszka w Krakowie, ma również dom w Beskidach. W mediach społecznościowych chętnie pokazuje, jak mieszka. Wrażenie robi zwłaszcza widok na Babią Górę, który rozpościera się z domu restauratorki.

Gwiazda najwyraźniej nie może doczekać się wiosny. Na Instagramie opublikowała zdjęcia i nagranie, w którym cieszy się z pierwszych, słonecznych dni.

"Dziś w Krakowie przebija się słońce i czuć już wiosnę w powietrzu! Jak tam u Was?" - zwróciła się do fanów.

Na reakcje nie trzeba było długo czekać.

"W pani oczach odbija się wiosna",

"Sama jesteś jak słońce",

"U nas tez wiosennie. Deszcz i słonko, nawet piękna tęcza",

"Poznań, wiosna na całego"

- pisali internauci.

Rozwiń

Kolor już dawno skradł serce Ewy Wachowicz

Wachowicz udzielił się wiosenny nastrój również w kwestii stylizacji. Gwiazda postawiła na jeden ze swoich ulubionych kolorów. Założyła koszulę w kolorze delikatnego różu w białe paski. Całość uzupełniła subtelnym makijażem podkreślającym urodę. Uwagę zwraca przede wszystkim szminka dopasowana kolorystycznie do koszuli.

Ewa Wachowicz w klasycznej sukience w kolorze pudrowego różu Piotr Fotek/REPORTER East News

Róż to kolor, który od razu kojarzy się z wiosną. A do tego jest naprawdę uniwersalny - prezentuje się świetnie w przypadku każdego typu urody. Panie o jasnej karnacji i blond włosach - podobnie jak Wachowicz - mogą sięgać po jaśniejsze, pastelowe odcienie o chłodniejszej tonacji. Z kolei panie o ciemnej karnacji i ciemnych włosach będą świetnie wyglądać w bardziej intensywnym różu o tonacji ciepłej. Kobiety o rudych włosach będą dobrze wyglądać w pastelowych, ale żywszych odcieniach takich jak łososiowy róż.

Znajdź codzienną dawkę inspiracji od urody i zdrowia po podróże i styl życia. Sprawdź, co nowego na kobieta.interia.pl

Koronę najpiękniejszej kobiety już ma. Teraz walczy o Koronę Wulkanów Ziemi Polsat Polsat