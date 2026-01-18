Fenomen "Złotopolskich". Ewa Ziętek zdobyła popularność dzięki swojej roli

W latach 90. i na początku nowego tysiąclecia telewizja publiczna miała swoje "królowe popołudniowych seriali". Jedną z nich zdecydowanie była Marta Gabriel, grana przez Ewę Ziętek - postać, która przez wiele lat towarzyszyła widzom w ich codziennym rytuale oglądania "Złotopolskich" na antenie TVP. Marta była żoną Wieśka Gabriela, komendanta posterunku, a także matką trójki dzieci - Tomka, Mirka i Agaty. Jej życie toczyło się między obowiązkami rodzinnymi a prowadzeniem własnej kawiarni-restauracji. Telewidzowie z sercem śledzili jej zmiany nastrojów, miłosne rozterki i perypetie rodzinne - od konfliktów z bliskimi, przez zmagania z dorastającymi dziećmi, aż po próby utrzymania biznesu i godzenia życia osobistego z życiem zawodowym.

Była jedną z sympatyczniejszych i zdecydowanie lubianych postaci. To bizneswoman, która stworzyła dużą, zgraną rodzinę, wychowując synów oraz pasierbicę Agatę, i była integralną częścią rodu Złotopolskich. Zdecydowanie była pozytywną postacią, choć przeżywała różne zawirowania życiowe.

Te perypetrie rodzin Złotopolskich i Gabriel, skradły serca Polaków. Produkcja zaczęła emisję w 1997 roku i trwała aż do 25 grudnia 2010 roku, docierając do rekordowej liczby ponad 1100 odcinków. Nic dziwnego, że to właśnie Ewa Ziętek skorzystała na popularności tego serialu i jej rola zapisała się w pamięci wielu. Choć serial już od dawna nie jest emitowany, to ona wciąż dla wielu fanów jest Martą Gabriel.

Co dziś robi i jak wygląda Ewa Ziętek? Tak zmieniła się przez 15 lat

Aktorka, która podbiła serca widzów jako Marta, Ewa Ziętek, wciąż pozostaje aktywna zawodowo. Aktorka ma za sobą niemal pół wieku pracy scenicznej i ekranowej i choć to właśnie rola w "Złotopolskich" przyniosła jej większą popularność, to już wcześniej miałą bogate doświadczenie sceniczne.

Ewę Ziętek nadal można zobaczyć na ekranie i scenie - w serialu "Barwy szczęścia" wciela się w rolę Walerii Koszyk od 2012 roku. Gościnnie pojawiała się także w takich produkcjach jak "Na dobre i na złe", "Lekarze" czy "Hotel 52".

Aktorka zagrała także w filmach, m.in. w "Procederze" czy "Kołysance", a także pojawiła się w produkcjach TVN-u. Świętowała jubileusz 50 lat pracy w aktorstwie, w tym występami w monodramie "Nieostrość widzenia" na scenie teatralnej.

W życiu prywatnym Ewa Ziętek od lat funkcjonuje w bardzo indywidualny sposób - choć formalnie nadal jest mężatką, od dawna żyje bez męża i przyznaje, że ceni sobie samotność i życie zgodne z własnymi wartościami.

