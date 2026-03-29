Geri ze Spice Girls bawiła się na koncercie Cruza Beckhama. "Ten gość to gwiazda"

Geri Halliwell, dziś Geri Horner to jedna z najbardziej kochanych i charyzmatycznych członkiń Spice Girls. Wokalistka urodziła się 6 sierpnia 1972 roku w Watford w Wielkiej Brytanii. Jej matka jest Hiszpanką, a ojciec pochodzi ze Szwecji. Geri studiowała literaturę angielską i finanse, ale gdy w 1994 roku zaproponowano jej rolę Ginger Spice w powstającym właśnie girlsbandzie, postawiła wszystko na jedną kartę. Bliscy nie byli zaskoczeni, bo Geri marzyła o sławie i od lat przygotowywała się do pracy na scenie.

Co słychać dziś u Geri ze Spice Girls?

W 1996 roku Spice Girls zadebiutowały singlem "Wannabe" i świat oszalał. Utwór stał się hitem numer jeden w 37 krajach, sukces odniósł także debiutancki album grupy "Spice" oraz kolejny - "Spice World". Pod koniec maja 1998 roku Geri odeszła jednak z zespołu, wprawiając w osłupienie nie tylko koleżanki z zespołu (zrobiła to z zaskoczenia i w trakcie światowej trasy koncertowej "Spice World Tour"), ale także zrozpaczonych fanów.

Spice Girls wznowiły działalność w 2018 roku. W 2021 roku, z okazji 25. rocznicy premiery utworu "Wannabe", zespół wydał EPkę, która zawierała wcześniej niepublikowane dema oraz "Spice25", luksusową reedycję albumu "Spice" zawierającą wcześniej niepublikowane dema i remiksy. Wydanie deluxe sprawiło, że album ponownie znalazł się na piątym miejscu na brytyjskiej liście albumów, na trzecim miejscu na brytyjskiej oficjalnej liście albumów winylowych Top 40 i na czwartym na brytyjskiej oficjalnej liście albumów fizycznych.

Geri Halliwell ma też oczywiście na koncie karierę solową. Od 1999 roku wydała trzy solowe albumy studyjne: "Schizophonic" (1999), "Scream If You Wanna Go Faster" (2001) i "Passion" (2005). To z nich pochodzą takie hity jak choćby: "Look at Me", "Mi Chico Latino" czy "It's Raining Men".

Geri jest ambasadorką dobrej woli UNESCO, wspiera kobiety chore na raka piersi i jest ambasadorką charytatywnej Fundacji Księcia Karola. Od kilku lat z powodzeniem tworzy też książki dla dzieci.

14 maja 2006 roku na świat przyszła pierwsza córka Geri, ze związku z Sachą Gervasim, Bluebell Madonna. Od 2014 roku wokalistka związana jest z Christianem Hornerem, z którym 15 maja 2015 wzięła ślub w kościele św. Marii, w Woburn. 21 stycznia 2017 roku urodziła syna, który otrzymał imiona Montague George Hector.

Choć Geri odeszła ze Spice Girls w atmosferze skandalu i przez wiele lat nie rozmawiała ze Spicetkami, dziś pozostaje z nimi w bliskich relacjach i chętnie wspiera ich rodzinne projekty. W weekend pojawiła się na koncercie najmłodszego syna Beckhamów i wyszła zachwycona.

Geri Halliwell bawiła się na koncercie syna Beckhamów. Nazwała go "gwiazdą"

Geri Halliwell przybyła na koncert Cruza Beckhama w Londynie, który kończył jego pierwszą, dużą trasę koncertową. Syn Victorii i Davida występował nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także we Francji, w Niemczech i Holandii.

Geri bawiła się w towarzystwie Victorii (Posh Spice pochwaliła się wspólnymi zdjęciami na instastories), a potem ruszyła za kulisy, by pogratulować Cruzowi sukcesu.

- "Ten gość to gwiazda" - napisała zachwycona na Instagramie.

Tylko pozazdrościć takiego wsparcia!

