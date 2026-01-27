Calista Flockhart niechętnie występowała w telewizji

Calista Flockhart urodziła się 11 listopada 1964 roku. Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczęła w 1989 roku. Można było ją zobaczyć na Broadwayu i kinie, grywała też epizodyczne role w produkcjach telewizyjnych. Calista Flockhart nie przepadała za małym ekranem, ironia losu sprawiła, że to właśnie telewizyjne występy przyniosły jej największą sławę.

"Ally McBeal" i Złoty Glob

Mimo niechęci do telewizji Calista Flockhart przyjęła rolę w serialu "Ally McBeal", w którym wcieliła się w rolę około trzydziestoletniej, bostońskiej prawniczki. Tytułowa bohaterka ma wielką wyobraźnię, dużą wrażliwość, ale potrafi być ironiczna i złośliwa. W każdym odcinku prowadzi inną sprawę sądową i próbuje poukładać swoje życie miłosne, co nie jest łatwe, zważywszy, że w kancelarii pracuje jej pierwsza miłość Billy Thomas. Mężczyzna jest już żonaty, ale to nie zmienia faktu, że serce Ally bije na niego widok. Serial cieszył się ogromną popularnością widzów zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Calista Flockhart za rolę Ally McBeal zdobyła Złoty Glob dla najlepszej aktorki w serialu komediowym lub musicalu w 1998 roku. Serial emitowany był do 2003 roku.

Dalsze losy Calisty Flockhart

Po zakończeniu zdjęć do "Ally McBeal" Calista Flockhart zagrała w dwóch filmach "Ujęcie" i "Delikatna", lecz do świadomości widzów powróciła znów za sprawą serialu tym razem "Bracia i siostry", który emitowano od 2006 do 2011 roku. Kolejną produkcją, w której zagrała aktorka był serial "Supergirl" (2013 - 2017 r.).

Sławny mąż Calisty Flockhart

Jeszcze w czasie, gdy Calista Flockhar wcielała się w rolę Ally McBeal, czyli w 2001 roku zdecydowała się ona na adopcję dziecka. Przysposobiła wówczas noworodka, którego postanowiła sama wychować.

Ally McBeal zapewne żyje w świadomość, tych, którzy oglądali telewizję na przełomie stuleci, jednak Calista Flockhart i jej kariera, bledną przy dokonaniach jej męża. Aktora jest bowiem od 2010 roku żoną Harrisona Forda. Para pobrała się po ośmiu latach znajomości i do tej pory są szczęśliwym małżeństwem.

