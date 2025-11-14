Spis treści: Kryzys w związku? Hailey Bieber ujawniła prawdę o małżeństwie z Justinem Hailey Bieber o działalności w sieci. "Jeśli ludzie to akceptują, to wspaniale"

Kryzys w związku?

Od początku związku znajdują się na świeczniku. Pomimo tego Hailey i Justin Bieber dzielnie stawiają czoła krążącym o nich plotkom. Para od zawsze podkreślała, że ich relacja opiera się na wzajemnym wsparciu i wierze. Dotyczy to również trudnych momentów. A o tych w ostatnich miesiącach donoszą przede wszystkim amerykańskie media.

W lipcu 2025 roku Justin w piosence "Walking Away" opowiedział o trudnym czasie, przez który przechodzi jego związek. W sieci zawrzało, a utwór tylko podsycił spekulacje. Jeszcze wcześniej piosenkarz opublikował w sieci wpis, w którym wyznał, że zmaga się z problemami.

"Wiem, że mam problemy z gniewem. Przez całe życie starałem się być kimś, kim inni chcieli, żebym był. I to mnie tylko bardziej męczy" - napisał na Instagramie artysta.

Hailey Bieber wypowiedziała się na temat małżeństwa z Justinem Raymond Hall Getty Images

Hailey Bieber ujawniła prawdę o małżeństwie z Justinem

Teraz nastąpił kolejny zwrot akcji. Jednak tym razem głos zabrała już sama Hailey. Modelka udzieliła wywiadu magazynowi GQ, w którym opowiedziała o macierzyństwie, sukcesie swojej marki kosmetycznej i oczywiście małżeństwie. Można powiedzieć, że tak szczera jeszcze nie była. Gwiazda wykorzystała rozmowę, by rozprawić się z krążącymi od dawna plotkami.

"Żyjemy z dnia na dzień. Chronimy naszego syna i nie sądzę, żeby to się kiedykolwiek zmieniło. Nasze życie jest naszym życiem i jest publiczne, więc myślę, że po prostu nie ma co się martwić na zapas" - oceniła w wywiadzie Hailey.

Hailey Bieber o działalności w sieci. "Jeśli ludzie to akceptują, to wspaniale"

Modelka odniosła się też do swojej działalności w mediach społecznościowych. Do tej pory zgromadziła ponad 55 mln obserwatorów.

"Lubię publikować to, co sprawia mi przyjemność. Dzielę się tym, z czym czuję się komfortowo. Dzielę się tym, co uważam za interesujące, co uważam za fajne, co moim zdaniem wygląda dobrze i tyle. A jeśli ludzie to akceptują, to wspaniale. Oczywiście, że zwracam na to uwagę (...). Traktuję Instagram również jako świetny fotograficzny pamiętnik. Mogę przewinąć ekran do tego momentu i zobaczyć siebie z 2016 roku i spojrzeć wstecz na dziewczynę, jaką byłam zaczynałam i na to, gdzie jestem dzisiaj" - przyznała Bieber.

