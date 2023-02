Iwan Komarenko - koronasceptyk i antyszczepionkowiec

W ostatnich latach o Iwanie Komarence było dość głośno, jednak nie za sprawą jego muzyki. Wokalista był bardzo aktywny w okresie pandemii koronawirusa, niestety nie w pozytywnym kontekście. Dał się wtedy poznać jako koronasceptyk i antyszczepionkowiec.

Piosenkarz brał udział w protestach przeciwko pandemicznym obostrzeniom oraz nagrywał na ten temat nawet utwory. Komarenko sprzeciwiał się także wprowadzeniu obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19 i wierzył w teorie spiskowe dotyczące pandemii.

Komarenko wybrał się do Rosji

Teraz Komarenko znowu o sobie przypomniał - tym razem w kontekście Rosji i jej ataku na Ukrainę sprzed prawie roku. Wokalista wybrał się ostatnio do ojczystego kraju i z tej okazji dodał na Instagrama nowy post, w którym pisze o portalu "Nczas", a także ironizuje o "zniewolonej" Rosji.

Właśnie dotarłem do Rosji i siedzę w swojej ulubionej kawiarni “Coffee Way”. Przy okazji zajrzałem na portal „Nczas”, który kilka dni temu został w Polsce zablokowany przez cenzurę. A tu z dostępem nie ma żadnego problemu. Pozdrawiam redaktora naczelnego Tomasza Sommera ze “zniewolonej” Rosji napisał Komarenko

W komentarzach internauci nie zostawili na nim suchej nitki:

Zademonstruj swój patriotyzm Iwanie. Zapisz się do wagnera i idź na front! Może zobaczymy cię kiedyś na filmiku z ukraińskiego drona i będzie zabawa.

Jak tam panu tak dobrze to niech pan nie wraca do Polski. Siedź pan sobie w tej zniewolonej Rosji .Tylko nie lajkuj nic na telegramie bo może się ruskiej cenzurze nie spodobać

Już wcześniej piosenkarz wypowiadał się na temat Rosji w samych superlatywach. Otwarcie wyrażał swój podziw dla tamtejszego patriotyzmu oraz twierdził, że Polacy mają zaburzony obraz wojny przez manipulacje ze strony brytyjskich i amerykańskich mediów.

Kim jest Iwan Komarenko? Zasłynął jednym hitem

Iwan Komarenko pochodzi z Rosji, a w naszym kraju stał się popularny jako wokalista zespołu Ivan i Delfin. Najbardziej zasłynął piosenką "Jej czarne oczy", która podbiła szczyty list przebojów. Przez rok występował także w serialu "M jak miłość", gdzie wcielał się w postać Saszy Maksymowicza.

Z kolei w 2005 roku piosenkarz wraz z zespołem reprezentował Polskę w konkursie Eurowizji z utworem "Czarna dziewczyna". Niestety nie odniósł sukcesu - w swoim półfinale Komarenko zajął 11. miejsce, a do awansu do wielkiego finału zabrakło mu 4 punktów.

W kolejnych latach o Komarence było nieco ciszej - wystąpił jeszcze w programach "Taniec z gwiazdami" i "Just the Two of Us. Tylko nas dwoje", a także skupił się na karierze solowej. Dopiero w 2020 roku ponownie przypomniał o sobie na szeroką skalę w związku z ruchem antyszczepionkowców.

