Pan Sheffield z "Pomocy domowej"

Charles Shaughnessy a właściwie Charles George Patrick, piąty baron Shaughnessy, urodził się w Londynie w 1955 roku. Gdy po raz pierwszy pojawił się na planie "The Nanny", serialu znanego w Polsce jako "Pomoc domowa", miał 38 lat. Wcielił się w rolę producenta przedstawień broadwayowskich, brytyjskiego milioner, który po śmierci ukochanej żony przed czterema laty samotnie wychowuje trójkę dzieci. Latorośle niestety nie są łatwe w wychowaniu, przez co kolejne nianie uciekają, gdzie pieprz rośnie. Będąc w pilnej potrzebie, Maxwell Sheffield zatrudnia akwizytorkę - Francine "Fran" Fine, by zajęła się jego dziećmi. Tak rozpoczyna się historia ich wspólnego życia i romantycznych uczuć (w tej kolejności).

Charles Shaughnessy z Fran Drescher w 2016 roku Ryan Miller Getty Images

Aktorska kariera Charlesa Shaughnessy'a

Choć Charles Shaughnessy pochodził z rodziny związanej z show-biznesem (jego ojciec był scenarzystą i reżyserem, a matka aktorką), to początkowo wybrał zupełnie inną drogę - ukończył wydział prawa Uniwersytetu w Cambridge. Jednak już od szkoły podstawowej występował w licznych przedstawieniach teatralnych, co kontynuował także podczas studiów. Ostatecznie zapisał się do szkoły dramatycznej, gdzie szlifował swoje umiejętności aktorskie.

Charles Shaughnessy na planie "Szpitala miejskiego" w 2023 roku Christine Bartolucci Getty Images

Charles Shaughnessy zadebiutował w telewizji w 1983 roku w serialu "General Hospital" w Polsce znanym jako "Szpital miejski", gdzie pojawia się do dzisiaj. Po zakończeniu zdjęć do "Pomocy domowej" w 1999 roku Charles Shaughnessy zagrał w licznych serialach. Niektóre z nich emitowane były także w polskiej telewizji, między innymi: "Sabrina: nastoletnia czarownica", "Prawo Burke'a", "Dotyk anioła", "Weronika Mars", "Castle", "Agenci NCIS". Aktor wystąpił też w kilku filmach, lecz żadna z jego ról nie okazała się wybitną.

Tytuł i życie prywatne

Charles Shaughnessy nosi tytuł piątego barona Shaughnessy, który odziedziczył po bezpotomnej śmierci swojego kuzyna drugiego stopnia - Michaela w 2007 roku. Pierwszym baronem był ich pradziadek Thomas Shaughnessy, amerykańsko-kanadyjski administrator kolei.

Charles Shaughnessy w 2025 roku, w wieku 70 lat Michael Tullberg Getty Images

Prywatnie Charles Shaughnessy jest od 43 lat w udanym związku z aktorką Susan Fallender, z którą mają dwie córki: Jenny (ur. 1991) i Maddy (ur. 1996). Para poznała się na zajęciach w szkole dramatycznej. Brat Charlesa, David Shaughnessy, również jest aktorem, producentem telewizyjnym i reżyserem.

Kobieta.interia.pl to miejsce pełne pomysłów, emocji i sprawdzonych porad. Zostań z nami na dłużej i odkryj, co może cię zainspirować już dziś.

Nowość od Max wgniata w fotel. Tak mocnej roli dawno nie miała INTERIA.PL INTERIA.PL