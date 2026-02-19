Jak dziś wygląda Maxwell Sheffield z "Pomocy domowej"? Czas się go nie ima

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Przystojny, elokwentny, bogaty - Maxwell Sheffield z "Pomocy domowej" był obiektem pożądania wielu kobiet w latach 90. Czas mija, a grający go Charles Shaughnessy nadal świetnie się prezentuje. Najwyraźniej to jeden z tych ludzi, którzy zawsze wyglądają młodziej, niż wskazywałaby na to metryka.

Para ubrana elegancko pozuje razem na tle jasnoniebieskiego, studyjnego tła. Mężczyzna nosi ciemny garnitur i krawat, a kobieta białą, koronkową kreację i perłowy naszyjnik. Oboje się uśmiechają, obejmując się wzajemnie.
Maxwell Sheffield i Francine „Fran” Fine (1993 r.) CBS Photo Archive / ContributorGetty Images

Pan Sheffield z "Pomocy domowej"

Charles Shaughnessy a właściwie Charles George Patrick, piąty baron Shaughnessy, urodził się w Londynie w 1955 roku. Gdy po raz pierwszy pojawił się na planie "The Nanny", serialu znanego w Polsce jako "Pomoc domowa", miał 38 lat. Wcielił się w rolę producenta przedstawień broadwayowskich, brytyjskiego milioner, który po śmierci ukochanej żony przed czterema laty samotnie wychowuje trójkę dzieci. Latorośle niestety nie są łatwe w wychowaniu, przez co kolejne nianie uciekają, gdzie pieprz rośnie. Będąc w pilnej potrzebie, Maxwell Sheffield zatrudnia akwizytorkę - Francine "Fran" Fine, by zajęła się jego dziećmi. Tak rozpoczyna się historia ich wspólnego życia i romantycznych uczuć (w tej kolejności).

Para uśmiechniętych ludzi pozuje razem na tle ozdobnej ścianki z elementami promocyjnymi musicalu Kopciuszek, kobieta w eleganckiej zielonej sukni, mężczyzna w garniturze i jasnej koszuli.
Charles Shaughnessy z Fran Drescher w 2016 rokuRyan MillerGetty Images

Zobacz również:

Aktorska kariera Charlesa Shaughnessy'a

Choć Charles Shaughnessy pochodził z rodziny związanej z show-biznesem (jego ojciec był scenarzystą i reżyserem, a matka aktorką), to początkowo wybrał zupełnie inną drogę - ukończył wydział prawa Uniwersytetu w Cambridge. Jednak już od szkoły podstawowej występował w licznych przedstawieniach teatralnych, co kontynuował także podczas studiów. Ostatecznie zapisał się do szkoły dramatycznej, gdzie szlifował swoje umiejętności aktorskie.

Mężczyzna siedzi na tylnym siedzeniu samochodu, spogląda przez otwarte okno na stojącego na zewnątrz innego mężczyznę w ciemnym garniturze.
Charles Shaughnessy na planie "Szpitala miejskiego" w 2023 rokuChristine BartolucciGetty Images

Charles Shaughnessy zadebiutował w telewizji w 1983 roku w serialu "General Hospital" w Polsce znanym jako "Szpital miejski", gdzie pojawia się do dzisiaj. Po zakończeniu zdjęć do "Pomocy domowej" w 1999 roku Charles Shaughnessy zagrał w licznych serialach. Niektóre z nich emitowane były także w polskiej telewizji, między innymi: "Sabrina: nastoletnia czarownica", "Prawo Burke'a", "Dotyk anioła", "Weronika Mars", "Castle", "Agenci NCIS". Aktor wystąpił też w kilku filmach, lecz żadna z jego ról nie okazała się wybitną.

Zobacz również:

Elliott Gould
Wiadomości

Porzuciła go dla własnej kariery. Bolesna prawda sprzed lat wyszła na jaw

Patrycja Otfinowska
Patrycja Otfinowska

    Tytuł i życie prywatne

    Charles Shaughnessy nosi tytuł piątego barona Shaughnessy, który odziedziczył po bezpotomnej śmierci swojego kuzyna drugiego stopnia - Michaela w 2007 roku. Pierwszym baronem był ich pradziadek Thomas Shaughnessy, amerykańsko-kanadyjski administrator kolei.

    Starszy mężczyzna z siwymi włosami ubrany w kraciastą koszulę i dżinsy stoi w przestronnym, dobrze oświetlonym korytarzu. W tle widoczne są osoby oraz elementy wnętrza, takie jak dywan i oświetlenie sufitowe.
     Charles Shaughnessy w 2025 roku, w wieku 70 latMichael TullbergGetty Images

    Prywatnie Charles Shaughnessy jest od 43 lat w udanym związku z aktorką Susan Fallender, z którą mają dwie córki: Jenny (ur. 1991) i Maddy (ur. 1996). Para poznała się na zajęciach w szkole dramatycznej. Brat Charlesa, David Shaughnessy, również jest aktorem, producentem telewizyjnym i reżyserem.

    Zobacz również:

    Fran Drescher jako Fran Fine
    Gwiazdy

    Fran Drescher z "Pomocy domowej". Jak wygląda dziś?

    Natalia Jabłońska

      Kobieta.interia.pl to miejsce pełne pomysłów, emocji i sprawdzonych porad. Zostań z nami na dłużej i odkryj, co może cię zainspirować już dziś.

      Nowość od Max wgniata w fotel. Tak mocnej roli dawno nie miałaINTERIA.PLINTERIA.PL

      Najnowsze