Od początku kariery z zespołem Bajm Beata Kozidrak budowała obraz artystki silnej, odważnej i świadomej swojej scenicznej mocy. Lata 80. przyniosły styl drapieżny i nowoczesny jak na realia epoki: skórzane spodnie, krótkie kurtki, wyraziste ramiona, mocne kolory i fryzury. Był to wizerunek kobiety niezależnej, stojącej w kontrze do grzecznej, estradowej elegancji.

W latach 90. i 2000. styl Kozidrak stał się bardziej dopracowany, ale nie mniej odważny. Pojawiły się elementy rockowego glamour: obcisłe sukienki, gorsety, metaliczne tkaniny, wysokie obcasy. Artystka coraz śmielej eksponowała sylwetkę, traktując ciało jako narzędzie ekspresji scenicznej.

W ostatnich latach Beata Kozidrak konsekwentnie łamie schematy dotyczące wieku i "stosowności". Jej styl jest młodzieńczy w energii, ale dojrzały w świadomości. Krótkie formy, dopasowane fasony i sceniczny błysk pozostają jej znakiem rozpoznawczym.

Styl Kozidrak to maksymalizm i odwaga. Do jego kluczowych cech należą:

krótkie sukienki i sceniczne mini,

dopasowane fasony podkreślające nogi i sylwetkę,

skóra, lateks, błysk i kontrastowe faktury,

mocne akcenty: paski, metalowe detale, wysokie szpilki,

dynamiczne fryzury i wyrazisty makijaż oczu.

To styl, który nie szuka aprobaty, on komunikuje siłę, pewność siebie i radość z bycia na scenie.

Sceniczny wizerunek Beaty Kozidrak jest niemal kostiumowy, ale w najlepszym znaczeniu tego słowa. To styl zaprojektowany pod ruch, światło i energię koncertu. Stroje mają wzmacniać przekaz emocjonalny i wizualny, a nie wtapiać się w tło.

Poza sceną artystka wybiera styl bardziej stonowany, choć nadal nowoczesny i wygodny. Dominują czernie, luźniejsze kroje, sportowa elegancja. To pokazuje wyraźny podział między sceną jako przestrzenią ekspresji a codziennością jako przestrzenią komfortu.

Styl Beaty Kozidrak to ważna lekcja odwagi

Po pierwsze, moda nie ma wieku. Artystka konsekwentnie udowadnia, że kobieta nie musi "wyhamowywać" wraz z metryką.

Po drugie, ubranie to komunikat. Ubiór może wzmacniać osobowość, energię i przekaz, zamiast je tłumić.

Po trzecie, nie ma jednej definicji elegancji. Kozidrak redefiniuje ją na własnych zasadach, pokazując, że seksapil, siła i sceniczny błysk mogą współistnieć z autentycznością.

Dla wielu kobiet Beata Kozidrak jest dowodem na to, że moda może być formą wolności - i że warto ją nosić bez przepraszania.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2025 - kto oprócz Beaty Kozidrak pojawi się na scenie?

Tegoroczna edycja wydarzenia zapowiada się wyjątkowo - Polsat zaprosił rekordową liczbę artystów. Tak imponującej listy gwiazd jeszcze nie było! Na scenie ustawionej na toruńskim rynku wystąpią największe nazwiska polskiej sceny muzycznej, m.in.: Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Golec u'Orkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien&Majtis, Jonatan oraz BumBum OrkeStar. To jednak nie koniec niespodzianek - organizatorzy zapowiadają udział kolejnych artystów.

Publiczność może spodziewać się wyjątkowych jubileuszy, długo wyczekiwanych powrotów oraz największych przebojów - zarówno tych z mijającego roku, jak i ponadczasowych hitów. Na scenie zabrzmią różnorodne gatunki muzyczne: od latynoskich rytmów, przez energetyczny pop, aż po klasykę polskiej muzyki rozrywkowej.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2025 w środę 31 grudnia na żywo od godz. 19:45 w Polsacie.

