Jennie Garth urodziła się w Illinois, gdzie dorastała na ranczu konnym z dwoma braćmi i czterema siostrami. Później rodzina przeprowadziła się do Arizony, a Jennie już jako 13-latka postawiła swoje pierwsze kroki w modelingu. Dwa lata później wygrała lokalny konkurs talentów i postanowiła spróbować swoich sił w aktorstwie. Wiedząc, że nie zrobi kariery w Arizonie, porzuciła szkołę i wyruszyła z matką na podbój Los Angeles. Już w przeciągu roku została wybrana do roli Kelly Taylor w nowym serialu Aarona Spellinga "Beverly Hills 90210" i dosłownie z dnia na dzień została gwiazdą.

Co słychać u Jennie Garth?

Jennie Garth pracowała na planie kultowego serialu przez dziesięć lat i jest jednym z niewielu członków obsady, którzy pojawili się we wszystkich odcinkach show. Aktorka zagrała także w serialu "90210", będącym spin-offem produkcji oraz w reebocie z 2019 roku - "BH90210".

Choć Jennnie Garth znana jest głównie z roli Kelly Taylor, to regularnie pojawiała się także w filmach, w tym w popularnej "Gwieździe" z 1993 roku czy w "Powrocie do Streetsville". Na wielkim ekranie mogliśmy ją ostatnio oglądać w 2022 roku - pojawiła się wtedy w produkcji "Zły wpływ".

Aktorka nie narzeka jednak na brak zajęć. Jennie prowadzi swój własny podcast "I Choose me", nawiązujący do słynnego zdania, którym jej bohaterka w serialu "dała kosza" dwóm, walczącym o nią mężczyznom, ma swoją własną markę odzieżową oraz kolekcję dekoracji i gadżetów domowych, którą stworzyła ze swoją przyjaciółką, Tori Spelling. Garth aktywnie działa też w mediach społecznościowych, a jej konto na Instagramie obserwuje już 1,4 miliona fanów.

W tym roku ukazała się też pierwsza autobiografia Jennie "I Choose me", więc aktorka chętniej wraca do przeszłości i dzieli się z fanami prawdziwymi perełkami!

Jennie Garth pokazała zdjęcia z początków kariery. Chwilę później została gwiazdą "Beverly Hills 90210"

Jennie Garth opublikowała na Instagramie post, w którym zamieściła zdjęcia z początków swojej kariery.

- "Wspominkowy piątek i początki moich aktorskich dni. Zacząłem w tym biznesie dość młodo. Znalazłam tę starą kartę komputerową (chyba użyto jej do pokazania mojego ranczerstwa) i naprawdę mnie to rozbawiło LOL. To 37 lat nauki, popełniania błędów i rozwoju. Jak to możliwe, skoro mam dopiero 38 lat?! Nie, ale poważnie, to była szalona jazda. Taka, za którą jestem bardzo wdzięczna! Każdemu z Was, kto szedł ze mną i kibicował mi… jestem wam to winna!

Kto by pomyślał, że ta młodziutka dziewczyna z rancza konnego stanie się jedną z największych gwiazd serialowych lat 90?

