Jennie Garth zdradziła, że to Luke Perry był jej pierwszą, wielką miłością
Jennie Garth, aktorka znana głównie z roli Kelly Taylor w kultowym serialu "Beverly Hills 90210", zdradziła, że to Luke Perry był jej pierwszą, wielką miłością. Potwierdziła więc przypuszczenia fanów, którzy od lat podejrzewali, że Jennie darzyła wieloletniego przyjaciela silnym uczuciem.
Jennie Garth udzieliła właśnie dużego wywiadu dla magazynu "People", w którym zdradziła, że to Luke Perry, był jej "pierwszą prawdziwą miłością", w czym nie różniła się od "każdej innej dziewczyny na świecie".
Serialowa Kelly wyznała, że czuła zazdrość o wszystkie gwiazdy, z którymi kiedykolwiek flirtował Perry. Na szczęście pracowali ze sobą na planie naprawdę często i mieli mnóstwo wspólnych scen, więc ulgę przynosiła jej myśl, że było między nimi coś prawdziwego i mieli "szczególną relację".
- "Kiedy Kelly zakochiwała się w Dylanie, ja zakochiwałam się w Luke'u" - zdradziła.
Gdy jednak oboje zdecydowali się na poważne związki ze swoimi ówczesnymi partnerami, zrozumiała, że uczucie między nią i Lukiem na zawsze pozostanie platoniczne.
- "On się ożenił, a ja wyszłam za mąż i zostaliśmy naprawdę świetnymi przyjaciółmi. To był tylko głupi sen. Ale moja nastoletnia ja naprawdę w to wierzyła" - powiedziała.
W 2001 roku Jennie Garth związała się z Peterem Facinellim, z którym ma trzy córki: Lucę (28), Lolę (23) i Fionę (19). Para rozwiodła się jednak w 2013 roku. Obecnie aktorka jest w szczęśliwym związku z Dave'm Abramsem, za którego wyszła w 2015 roku. Luke Perry zawsze miał jednak w jej sercu wyjątkowe miejsce. Gdy w marcu 2019 roku zmarł nagle, w wieku 52 lat, po bardzo poważnym udarze, Jennie była "do głębi wstrząśnięta".
- "Czułam się sparaliżowana, nie mogłam i nie chciałam mówić. To było zbyt wielkie, by zrozumieć, zbyt druzgocące, by to zaakceptować" - przyznała.
14 kwietnia tego roku ukaże się autobiografia Jennie pt. "I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention", w której szczegółowo opisała swoją relację z Lukiem i mężczyznami, którzy mieli wpływ na jej życie.
Jennie Garth: Dziewczyna z rancza, która zdobyła Beverly Hills
Jennie Garth urodziła się w Illinois, gdzie dorastała na ranczu konnym z dwoma braćmi i czterema siostrami. Później rodzina przeprowadziła się do Arizony, a Jennie już jako 13-latka postawiła swoje pierwsze kroki w modelingu. Dwa lata później wygrała lokalny konkurs talentów i postanowiła spróbować sił w aktorstwie. Wiedząc, że nie zrobi kariery w Arizonie, porzuciła szkołę i wyruszyła z matką na podbój Los Angeles. Już w przeciągu roku została wybrana do roli Kelly Taylor w nowym serialu Aarona Spellinga "Beverly Hills 90210" i dosłownie z dnia na dzień została gwiazdą.
Jennie Garth pracowała na planie kultowego serialu przez dziesięć lat i jest jednym z niewielu członków obsady, którzy pojawili się we wszystkich odcinkach show. Aktorka zagrała także w serialu "90210", będącym spin-offem produkcji oraz w reebocie z 2019 roku - "BH90210".
Choć Jennnie Garth znana jest głównie z roli Kelly Taylor, to regularnie pojawiała się także w filmach, w tym w popularnej "Gwieździe" z 1993 roku czy w "Powrocie do Streetsville". Na wielkim ekranie mogliśmy ją ostatnio oglądać w 2022 roku - pojawiła się wtedy w produkcji "Zły wpływ".
Aktorka nie narzeka jednak na brak zajęć. Jennie prowadzi swój własny podcast "I Choose me", nawiązujący do słynnego zdania, którym jej bohaterka w serialu "dała kosza" dwóm, walczącym o nią mężczyznom, ma swoją własną markę odzieżową oraz kolekcję dekoracji i gadżetów domowych, którą stworzyła ze swoją przyjaciółką, Tori Spelling. Garth aktywnie działa też w mediach społecznościowych, a w kwietniu ukaże się jej pierwsza autobiografia "I Choose me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention".
Kobieta.interia.pl to miejsce pełne pomysłów, emocji i sprawdzonych porad. Zostań z nami na dłużej i odkryj, co może cię zainspirować już dziś.