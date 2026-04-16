Jennie Garth zdradziła, że to Luke Perry był jej pierwszą miłością

Jennie Garth udzieliła właśnie dużego wywiadu dla magazynu "People", w którym zdradziła, że to Luke Perry, był jej "pierwszą prawdziwą miłością", w czym nie różniła się od "każdej innej dziewczyny na świecie".

Serialowa Kelly wyznała, że czuła zazdrość o wszystkie gwiazdy, z którymi kiedykolwiek flirtował Perry. Na szczęście pracowali ze sobą na planie naprawdę często i mieli mnóstwo wspólnych scen, więc ulgę przynosiła jej myśl, że było między nimi coś prawdziwego i mieli "szczególną relację".

- "Kiedy Kelly zakochiwała się w Dylanie, ja zakochiwałam się w Luke'u" - zdradziła.

Gdy jednak oboje zdecydowali się na poważne związki ze swoimi ówczesnymi partnerami, zrozumiała, że uczucie między nią i Lukiem na zawsze pozostanie platoniczne.

- "On się ożenił, a ja wyszłam za mąż i zostaliśmy naprawdę świetnymi przyjaciółmi. To był tylko głupi sen. Ale moja nastoletnia ja naprawdę w to wierzyła" - powiedziała.

W 2001 roku Jennie Garth związała się z Peterem Facinellim, z którym ma trzy córki: Lucę (28), Lolę (23) i Fionę (19). Para rozwiodła się jednak w 2013 roku. Obecnie aktorka jest w szczęśliwym związku z Dave'm Abramsem, za którego wyszła w 2015 roku. Luke Perry zawsze miał jednak w jej sercu wyjątkowe miejsce. Gdy w marcu 2019 roku zmarł nagle, w wieku 52 lat, po bardzo poważnym udarze, Jennie była "do głębi wstrząśnięta".

- "Czułam się sparaliżowana, nie mogłam i nie chciałam mówić. To było zbyt wielkie, by zrozumieć, zbyt druzgocące, by to zaakceptować" - przyznała.

14 kwietnia tego roku ukaże się autobiografia Jennie pt. "I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention", w której szczegółowo opisała swoją relację z Lukiem i mężczyznami, którzy mieli wpływ na jej życie.

Jennie Garth: Dziewczyna z rancza, która zdobyła Beverly Hills

Jennie Garth urodziła się w Illinois, gdzie dorastała na ranczu konnym z dwoma braćmi i czterema siostrami. Później rodzina przeprowadziła się do Arizony, a Jennie już jako 13-latka postawiła swoje pierwsze kroki w modelingu. Dwa lata później wygrała lokalny konkurs talentów i postanowiła spróbować sił w aktorstwie. Wiedząc, że nie zrobi kariery w Arizonie, porzuciła szkołę i wyruszyła z matką na podbój Los Angeles. Już w przeciągu roku została wybrana do roli Kelly Taylor w nowym serialu Aarona Spellinga "Beverly Hills 90210" i dosłownie z dnia na dzień została gwiazdą.

Jennie Garth pracowała na planie kultowego serialu przez dziesięć lat i jest jednym z niewielu członków obsady, którzy pojawili się we wszystkich odcinkach show. Aktorka zagrała także w serialu "90210", będącym spin-offem produkcji oraz w reebocie z 2019 roku - "BH90210".

Choć Jennnie Garth znana jest głównie z roli Kelly Taylor, to regularnie pojawiała się także w filmach, w tym w popularnej "Gwieździe" z 1993 roku czy w "Powrocie do Streetsville". Na wielkim ekranie mogliśmy ją ostatnio oglądać w 2022 roku - pojawiła się wtedy w produkcji "Zły wpływ".

Aktorka nie narzeka jednak na brak zajęć. Jennie prowadzi swój własny podcast "I Choose me", nawiązujący do słynnego zdania, którym jej bohaterka w serialu "dała kosza" dwóm, walczącym o nią mężczyznom, ma swoją własną markę odzieżową oraz kolekcję dekoracji i gadżetów domowych, którą stworzyła ze swoją przyjaciółką, Tori Spelling. Garth aktywnie działa też w mediach społecznościowych, a w kwietniu ukaże się jej pierwsza autobiografia "I Choose me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention".

