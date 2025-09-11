Jennifer Aniston znów skradła show. Uwagę zwraca jeden element stylizacji

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Minimalizm ma się dobrze. Przynajmniej w ostatnich stylizacjach, jakie serwuje Jennifer Aniston. Aktorka i producentka po raz kolejny postawiła na czarny total look. Uwagę zwraca przede wszystkim jeden element stylizacji, który nadal znajduje się w gronie najgorętszych trendów.

Jennifer Aniston w swoich stylizacjach dość często stawia na czerń
Jennifer Aniston w swoich stylizacjach dość często stawia na czerńULRA, REESEast News

W ostatnim czasie największe gwiazdy show-biznesu, zamiast palety barw kojarzącej się z jesienią, wybierają czerń. I to w różnych odsłonach.

Spis treści:

  1. Czerń nadal w grze
  2. Jennifer Aniston znów skradła show. Uwagę zwraca jeden element stylizacji

Czerń nadal w grze

Chociaż w nadchodzącym sezonie brąz miał ją zastąpić, aktorki czy piosenkarki ani myślą się z nią rozstawać. Dobrym przykładem są tu m.in. Lady Gaga czy Jenna Ortega, które chętnie stawiają na czarny total look.

W gronie miłośniczek ponadczasowego koloru znalazła się również Jennifer Aniston. Aktorka i producentka w ostatnim czasie stawia na minimalistyczne stylizacje, a w ich stworzeniu pomaga jej właśnie czerń.

Aniston została przyłapana po wyjściu z jednego z nowojorskich hoteli. Zaprezentowała się w czarnym, prostym zestawie. Mniej znaczy więcej? W tym przypadku jak najbardziej. Aktorka postawiła na modny duet: kamizelka i spodnie z szerokimi nogawkami.

Zobacz również:

Jennifer Aniston lubi bawić się modą
Gwiazdy

Jennifer Aniston wierna małej czarnej. Nikt nie nosi jej jak ona

Natalia Jabłońska

Jennifer Aniston znów skradła show. Uwagę zwraca jeden element stylizacji

Pierwszy z elementów czarnego total looku od razu zwraca uwagę. Aniston założyła garniturową kamizelkę w czarnym kolorze, która podkreśliła figurę. Jesienią również nie rozstajemy się z tym modelem. Chociaż w gronie trendów znajdują się również kamizelki w stylu boho, zdobione haftami czy frędzlami, miłośniczkom klasycznej elegancji do gustu z pewnością bardziej przypadnie ta, którą nosi Jennifer Aniston. Garniturowa kamizelka - jak widać na zdjęciach - świetnie zastępuje koszulę, jak i marynarkę. I do tego wygląda również efektownie.

Kobieta w ciemnych okularach przeciwsłonecznych, czarnym kamizelce i spodniach opuszcza budynek przez drzwi, poruszając się w stronę chodnika, towarzyszą jej dwie inne osoby widoczne częściowo po bokach kadru.
Jennifer Aniston w czarnym total lookuChristopher Peterson / SplashNews.comEast News

Aktorka zestawiła ją z czarnymi spodniami z szerokimi nogawkami i wysoką talią. Dzięki temu powstała elegancka i bardzo kobieca stylizacja. Całość dopełniały czarne szpilki i niewielka torebka. Aniston nie zapomniała o odpowiednich dodatkach. Wybrała złotą biżuterię, która idealnie współgrała z czarnym kolorem. Kropką nad i były okulary przeciwsłoneczne.

To już kolejny raz, gdy Aniston uczyniła czerń bohaterką swoich stylizacji. Latem mogliśmy ją zobaczyć w czarnej sukience, ostatnio zaprezentowała się w spódnicy zdobionej falbanami, do której dobrała taliowaną marynarkę.

Zobacz również:

Aneta Kręglicka pomimo upływającego czasu nadal promienieje
Gwiazdy

Aneta Kręglicka wygląda coraz młodziej. Fani nie dowierzają

InteriaKobieta Redakcja
Idealne buty na jesień. Jola Czaja pokazuje, jak nosić kowbojkiPolsatPolsat

Najnowsze