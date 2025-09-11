W ostatnim czasie największe gwiazdy show-biznesu, zamiast palety barw kojarzącej się z jesienią, wybierają czerń. I to w różnych odsłonach.

Czerń nadal w grze

Chociaż w nadchodzącym sezonie brąz miał ją zastąpić, aktorki czy piosenkarki ani myślą się z nią rozstawać. Dobrym przykładem są tu m.in. Lady Gaga czy Jenna Ortega, które chętnie stawiają na czarny total look.

W gronie miłośniczek ponadczasowego koloru znalazła się również Jennifer Aniston. Aktorka i producentka w ostatnim czasie stawia na minimalistyczne stylizacje, a w ich stworzeniu pomaga jej właśnie czerń.

Aniston została przyłapana po wyjściu z jednego z nowojorskich hoteli. Zaprezentowała się w czarnym, prostym zestawie. Mniej znaczy więcej? W tym przypadku jak najbardziej. Aktorka postawiła na modny duet: kamizelka i spodnie z szerokimi nogawkami.

Jennifer Aniston znów skradła show. Uwagę zwraca jeden element stylizacji

Pierwszy z elementów czarnego total looku od razu zwraca uwagę. Aniston założyła garniturową kamizelkę w czarnym kolorze, która podkreśliła figurę. Jesienią również nie rozstajemy się z tym modelem. Chociaż w gronie trendów znajdują się również kamizelki w stylu boho, zdobione haftami czy frędzlami, miłośniczkom klasycznej elegancji do gustu z pewnością bardziej przypadnie ta, którą nosi Jennifer Aniston. Garniturowa kamizelka - jak widać na zdjęciach - świetnie zastępuje koszulę, jak i marynarkę. I do tego wygląda również efektownie.

Jennifer Aniston w czarnym total looku Christopher Peterson / SplashNews.com East News

Aktorka zestawiła ją z czarnymi spodniami z szerokimi nogawkami i wysoką talią. Dzięki temu powstała elegancka i bardzo kobieca stylizacja. Całość dopełniały czarne szpilki i niewielka torebka. Aniston nie zapomniała o odpowiednich dodatkach. Wybrała złotą biżuterię, która idealnie współgrała z czarnym kolorem. Kropką nad i były okulary przeciwsłoneczne.

To już kolejny raz, gdy Aniston uczyniła czerń bohaterką swoich stylizacji. Latem mogliśmy ją zobaczyć w czarnej sukience, ostatnio zaprezentowała się w spódnicy zdobionej falbanami, do której dobrała taliowaną marynarkę.

