Jennifer Lopez i Ben Affleck znowu razem - ta wiadomość zelektryzowała wszystkich w 2021 roku. Para postanowiła wrócić do siebie po wielu latach (byli parą na początku lat 2000.) i zdecydowała się na sakramentalne "tak". Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu i gwiazdy podjęły decyzję o rozwodzie.

Jennifer Lopez o rozwodzie z Benem Affleckiem

Ben Affleck jest producentem wykonawczym nowego filmu Lopez "Kiss of the Spider Woman". Adaptacja musicalu miała swoją premierę podczas festiwalu filmowego w Sundance w styczniu 2025 roku. To właśnie w tym czasie para sfinalizowała swój rozwód. Wyznała, że praca nad filmem była dla niej naprawdę trudnym czasem.

Piosenkarka udzieliła wywiadu w programie CBS News Sunday Morning, w którym postanowiła skomentować całą sytuację. Jak z perspektywy czasu ocenia decyzję o rozwodzie?

"To najlepsza rzecz, jaka mnie spotkała" - nie ukrywała gwiazda.

Podkreśliła, że rozstanie z Benem zmieniło ją i pomogło się rozwinąć w sposób, jaki potrzebowała. Jennifer nie kryje, że teraz o wiele bardziej potrafi cieszyć się życiem.

Ben Affleck i Jennifer Lopez byli małżeństwem przez dwa lata Earl Gibson III/Golden Globes 2024 Getty Images

Lopez o współpracy z byłym mężem

"Każda chwila na planie, każda chwila, kiedy grałam tę rolę, była dla mnie tak szczęśliwa, a potem w domu nie było już tak dobrze. I po prostu myślałam sobie: jak to pogodzić?" - wyznała Lopez.

Piosenkarka przyznała, że praca nad filmem pomogła jej skoncentrować się nad czymś innym niż rozstanie. Lopez wyznała, że chociaż ledwo dawała radę, da się przez to wszystko przejść. Pomimo tych wyznań, w wywiadzie z uznaniem odniosła się do tego, jak duży wkład w realizację "Kiss of the Spider Woman" miał jej były mąż.

Lopez podkreśliła, że film nie powstałby, gdyby nie Ben i jego firma produkcyjna. Aktor pomógł jej zrealizować cały projekt, dzięki czemu Jennifer mogła zagrać - jak sama mówi - "rolę, do której została stworzona".

Źródło: people.com/ CBS Sunday Morning

