30 grudnia 2025 roku, prawie dziesięć lat od rozpoczęcia jej pierwszej rezydencji w Las Vegas, Jennifer Lopez zadebiutowała ze swoim nowym programem "Up All Night Live" w The Colosseum w Caesars Palace. Pierwsze recenzje mówią już o sporym sukcesie dwugodzinnego show, które obejrzały 4 tysiące fanów. Występ nie był typowym koncertem, skłaniał się raczej w stronę teatralnego spektaklu i obfitował nie tylko w największe hity gwiazdy, ale także znane wszystkim standardy.

Jennifer Lopez podbiła Las Vegas: Zaczyna nowy rozdział w karierze

Jak poinformował Billboard, nowa produkcja J.Lo była maksymalistyczna, pełna filmowych przejść oraz zwrotów akcji i zaskoczyła fanów oszałamiającą scenografią. Choć zaplanowano tylko 12 koncertów, to już pojawiają się głosy, że rezydencja może być szansą na pobicie poprzedniego rekordu gwiazdy, obejmującego 120 koncertów i zarobek 100 milionów dolarów brutto!

Nowe show Jennifer trwa ponad dwie godziny i utrzymane jest w stylistyce Broadway'u. Podzielone jest na kilka części, a każdą z nich poświęcono innemu rozdziałowi jej kariery. Gwiazda zaprezentowała też nowe, jazzowe wersje szlagierów Bernadette Peters, Rity Moreno, Chity Rivery czy "Mambo" z West Side Story, a jej hit "Love Don't Cost The Thing" wybrzmiał obok "Diamonds Are a Girl's Best Friend" Marilyn Monroe. Nie zabrakło ukłonu w stronę musicalu "Chicago" czy Barbry Streisand w "Funny Girl". Fani mogli też liczyć m.in. na "Get Loud", "Ain't It Funny" i "I'm Real".

Jennifer Lopez w Las Vegas. Świętowała do białego rana

Jennifer Lopez zachwyciła też oczywiście stylizacjami. Gwiazda przebierała się kilka razy i zaprezentowała się zarówno w zwiewnych sukniach, cekinowych, broadway'owskich kreacjach jak i mocno wyciętych, podkreślających jej perfekcyjną sylwetkę body.

J. Lo pozwoliła też sobie na trochę nostalgii i przypomniała, że minęło już dziesięć lat od jej debiutu w Vegas:

-"To minęło w mgnieniu oka, prawda...? W tamtym czasie byłam zamężna tylko dwa razy. Ah, to nieprawda. To był tylko raz. Poczułam się, jakby to było dwa razy. Tylko żartuję... Dobra wiadomość jest taka, że się uczę i rozwijam. Jestem teraz w swojej szczęśliwej erze." - zdradziła.

J. Lo zaprezentuje "Up All Night Live" jeszcze kilka razy: 2 i 3 stycznia oraz 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 i 28 marca tego roku.

Po pracy Jennifer udało się znaleźć trochę czasu na relaks i huczną zabawę sylwestrową. Gwiazda świętowała na miejscu, w Vegas, w długiej, białej, satynowe sukni z oszałamiającym dekoltem. Zdjęcia nie pozostawiają wątpliwości - w nowy, 2026 rok weszła z przytupem!

Jennifer Lopez na zabawie sylwestrowej w Las Vegas Brian Prahl / SplashNews.com East News

J.Lo tańczyła do białego rana Brian Prahl / SplashNews.com East News

